Les actions japonaises terminent en baisse, les négociations entre les États-Unis et l'Iran échouent et un blocus naval se profile à l'horizon

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(Mise à jour des prix de clôture) par Satoshi Sugiyama

Les actions japonaises ont terminé en baisse lundi, alors que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran ont échoué au cours du week-end et que la marine américaine a préparé un blocus des ports iraniens, jetant de nouveaux doutes sur la durabilité d'un cessez-le-feu en cours.

Le Nikkei .N225 a baissé de 0,7% pour clôturer à 56.502,77, après avoir affiché la semaine dernière sa plus forte hausse hebdomadaire depuis plus d'un an. Le Topix

.TOPX , plus large, a glissé de 0,5% à 3 723,01.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que la marine américaine commencerait à bloquer le détroit d'Ormuz , un point d'étranglement pour 20% des approvisionnements énergétiques quotidiens du monde que l'Iran a effectivement fermé depuis le début de la guerre à la fin du mois de février. L'annonce a fait bondir les prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril au début de la journée de lundi.

"Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui s'attendaient à ce que tout soit convenu (lors des négociations du week-end) et à ce que tout se passe bien", a déclaré Shuutaro Yasuda, analyste de marché au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

"Cela dit, ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle, et les actions chutent. Mais je pense que la raison pour laquelle nous n'assistons pas à un mouvement de liquidation des risques vraiment extrême est précisément cela."

La largeur du marché a été négative, avec 158 titres en baisse contre 63 en hausse pour le Nikkei.

Toto 5332.T a perdu jusqu'à 8,8%, sa plus forte baisse depuis août 2024, après que le quotidien économique Nikkei ait rapporté que le fabricant d'équipements de salle de bain et d'articles sanitaires a suspendu les commandes de baignoires unitaires en raison d'une pénurie de solvants organiques fabriqués à partir de naphta dérivé du pétrole. L'entreprise a terminé la journée de lundi en baisse de 7,2 %, ce qui en fait le plus grand perdant de l'indice Nikkei.

Les actions d'Ibiden 4062.T , une entreprise d'emballage de puces et d'électronique, ont chuté de 5,1% tandis que le fabricant d'équipement de fabrication de semi-conducteurs Tokyo Electron 8035.T a chuté de 3,6%.

En revanche, Dentsu Group 4324.T a bondi de 10,6 %, devenant ainsi le principal gagnant en pourcentage de l'indice clé, après qu'un rapport actualisé sur la composition de l'actionnariat ait montré qu'une entité liée à l'investisseur activiste vétéran Yoshiaki Murakami était apparue sur la liste des actionnaires de la plus grande société de publicité et de marketing du Japon.

Yaskawa Electric 6506.T , un fabricant de robots industriels et de systèmes de contrôle des mouvements, a fait un bond de 7,1% suite à de solides bénéfices et à une augmentation du dividende annoncée la semaine dernière. Inpex 1605.T , le plus grand explorateur de pétrole et de gaz du Japon, a gagné 3,1%.