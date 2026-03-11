 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions japonaises sont soutenues par les titres liés à l'intelligence artificielle, ce qui atténue les inquiétudes concernant l'approvisionnement en pétrole
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 08:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec le prix de clôture, le prix du pétrole) par Satoshi Sugiyama

Les actions japonaises ont prolongé leur hausse pour une deuxième séance mercredi, les investisseurs ayant acheté des titres en baisse et les inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial en pétrole dans le cadre du conflit au Moyen-Orient s'étant apaisées.

Le Nikkei .N225 a bondi de 1,4% pour clôturer à 55.025,37, après une hausse de 2,8%, tandis que le Topix .TOPX a augmenté de 0,9% à 3.698,85.

"De plus en plus d'investisseurs achètent sur les creux, en particulier dans les zones où les ventes ont été les plus importantes où des rebonds apparaissent, et l'action des prix a été forte", a déclaré Naoki Fujiwara, gestionnaire de fonds senior chez Shinkin Asset Management. Les actions liées à l'intelligence artificielle, qui ont été particulièrement touchées lundi par le pessimisme suscité par la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran, ont été parmi les plus performantes de l'indice de référence Nikkei.

Les actions de l'entreprise de produits chimiques et de matériaux avancés Resonac 4004.T ont bondi de 10,4%, ce qui représente le plus grand gain en pourcentage de l'indice. Les actions de SoftBank Group 9984.T ont progressé de 7,1 % après avoir augmenté de près de 10 % plus tôt dans la session, aidées en partie par les bons résultats d'Oracle ORCL.N , un partenaire dans le projet d'infrastructure Stargate AI. Le fabricant de câbles et de fibres optiques Fujikura 5803.T a également gagné 6,6%. L'indice Nikkei compte 161 valeurs en hausse contre 63 en baisse. Le marché du pétrole reste également au centre de l'attention après de fortes fluctuations. Le Wall Street Journal a rapporté que l'Agence internationale de l'énergie a proposé la plus grande libération de réserves de pétrole de son histoire pour faire baisser les prix du brut. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont oscillé entre gains et pertes dans des échanges volatils, augmentant en dernier lieu de 0,3 % à 88,08 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain CLc1 était en hausse de 0,9 % à 84,16 dollars le baril. Néanmoins, ces prix sont inférieurs à la barre des 120 dollars le baril atteinte lundi.

Si le pétrole brut continue à se stabiliser autour des niveaux actuels, les actions constituent probablement une opportunité d'achat, a déclaré Naoki Fujiwara.

"Mais si le pétrole remonte au-dessus de 100 dollars, les actions seront probablement à nouveau sous pression, et le marché des actions () devra se remettre à la recherche d'un plancher", a-t-il déclaré.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

FUJIKURA
141,500 EUR Tradegate +2,54%
FUJIKURA
159,8000 USD OTCBB +12,33%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
Nikkei 225
55 025,37 Pts Six - Forex 1 +1,43%
ORACLE
149,640 USD NYSE -1,26%
Pétrole Brent
89,79 USD Ice Europ -1,76%
Pétrole WTI
85,29 USD Ice Europ -1,85%
RESONAC HLDGS
59,000 EUR Tradegate 0,00%
RESONAC HLDGS
75,4700 USD OTCBB 0,00%
SOFTBANK GROUP
21,200 EUR Tradegate +4,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Afghans, quittant l'Iran, reviennent dans leur pays au poste-frontière d'Islam Qala, dans la province de Hérat, le 10 mars 2026 ( AFP / Mohsen KARIMI )
    Quitter l'Iran en guerre pour un pays en crise humanitaire: les Afghans sans "bon choix"
    information fournie par AFP 11.03.2026 09:06 

    Sous une tempête de sable, le visage fatigué, des Afghans passent la frontière à Islam Qala (ouest). Ils quittent l'Iran secoué par une guerre "intense" et reviennent dans un Afghanistan en crise humanitaire où ils ne voient "aucune perspective". "J'ai été forcé ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.03.2026 08:59 

    (Actualisé avec CVC Capital, Legal & General) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre

  • Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, vont relever leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Hausse du pétrole: en Asie, des compagnies aériennes ajustent leurs prix
    information fournie par AFP 11.03.2026 08:51 

    Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, ont annoncé avoir relevé leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure. Le groupe Air India ... Lire la suite

  • Les perspectives économiques de ODDO BHF AM pour 2026
    Les perspectives économiques de ODDO BHF AM pour 2026
    information fournie par Boursorama 11.03.2026 08:41 

    L'année 2026 a démarré depuis moins de 3 mois mais elle a déjà été très fournie en événements sur les marchés et en dehors : opération au Venezuela, volatilité des marchés, nouvelles craintes sur les perspectives et les conséquences de l'IA et, depuis peu, un conflit ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank