Les actions japonaises sont soutenues par les titres liés à l'intelligence artificielle, ce qui atténue les inquiétudes concernant l'approvisionnement en pétrole

Les actions japonaises ont prolongé leur hausse pour une deuxième séance mercredi, les investisseurs ayant acheté des titres en baisse et les inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial en pétrole dans le cadre du conflit au Moyen-Orient s'étant apaisées.

Le Nikkei .N225 a bondi de 1,4% pour clôturer à 55.025,37, après une hausse de 2,8%, tandis que le Topix .TOPX a augmenté de 0,9% à 3.698,85.

"De plus en plus d'investisseurs achètent sur les creux, en particulier dans les zones où les ventes ont été les plus importantes où des rebonds apparaissent, et l'action des prix a été forte", a déclaré Naoki Fujiwara, gestionnaire de fonds senior chez Shinkin Asset Management. Les actions liées à l'intelligence artificielle, qui ont été particulièrement touchées lundi par le pessimisme suscité par la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran, ont été parmi les plus performantes de l'indice de référence Nikkei.

Les actions de l'entreprise de produits chimiques et de matériaux avancés Resonac 4004.T ont bondi de 10,4%, ce qui représente le plus grand gain en pourcentage de l'indice. Les actions de SoftBank Group 9984.T ont progressé de 7,1 % après avoir augmenté de près de 10 % plus tôt dans la session, aidées en partie par les bons résultats d'Oracle ORCL.N , un partenaire dans le projet d'infrastructure Stargate AI. Le fabricant de câbles et de fibres optiques Fujikura 5803.T a également gagné 6,6%. L'indice Nikkei compte 161 valeurs en hausse contre 63 en baisse. Le marché du pétrole reste également au centre de l'attention après de fortes fluctuations. Le Wall Street Journal a rapporté que l'Agence internationale de l'énergie a proposé la plus grande libération de réserves de pétrole de son histoire pour faire baisser les prix du brut. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont oscillé entre gains et pertes dans des échanges volatils, augmentant en dernier lieu de 0,3 % à 88,08 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain CLc1 était en hausse de 0,9 % à 84,16 dollars le baril. Néanmoins, ces prix sont inférieurs à la barre des 120 dollars le baril atteinte lundi.

Si le pétrole brut continue à se stabiliser autour des niveaux actuels, les actions constituent probablement une opportunité d'achat, a déclaré Naoki Fujiwara.

"Mais si le pétrole remonte au-dessus de 100 dollars, les actions seront probablement à nouveau sous pression, et le marché des actions () devra se remettre à la recherche d'un plancher", a-t-il déclaré.