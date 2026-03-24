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Les actions japonaises réduisent leurs gains sur les doutes concernant les remarques de Donald Trump sur l'Iran
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 08:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour des prix de clôture) par Satoshi Sugiyama

Les actions japonaises ont limité leurs gains mardi, les investisseurs n'étant toujours pas convaincus que les commentaires du président américain Donald Trump sur l'arrêt du ciblage de l'infrastructure énergétique de l'Iran conduiraient à une percée dans le conflit du Moyen-Orient.

Le Nikkei .N225 a augmenté de 1,4% pour clôturer à 52 252,28 après avoir augmenté jusqu'à 2,3% plus tôt dans la session. Le Topix .TOPX a augmenté de 2,1% à 3 559,67 après avoir bondi de 2,6%.

Donald Trump a reporté sa menace de bombarder le réseau électrique iranien en raison de ce qu'il a décrit comme des "discussions productives" avec des responsables iraniens non identifiés. L'Iran a nié avoir engagé des négociations avec les États-Unis, ce qui a fait grimper les prix du pétrole, et a lancé plusieurs vagues de missiles en direction d'Israël.

"Peu d'investisseurs semblent croire que les remarques aideront à calmer la situation autour du détroit d'Ormuz, et beaucoup les considèrent comme un peu plus qu'une tactique temporaire de retardement", a déclaré Tomoichiro Kubota, analyste principal du marché chez Matsui Securities. "Ainsi, lorsque le marché monte, ils sont prompts à prendre leurs bénéfices."

L'indice de référence Nikkei a perdu environ 11 % depuis sa clôture du 27 février, avant que la guerre n'éclate.

Mardi, l'indice Nikkei comptait 209 valeurs en hausse contre 16 en baisse.

Les valeurs pharmaceutiques ont soutenu les gains du Nikkei, Sumitomo Pharma 4506.T augmentant de 7,4%. Les actions liées à l'énergie ont également augmenté, notamment Eneos 5020.T , le plus grand raffineur de pétrole du Japon, qui a progressé de 4,1%.

Tokio Marine Holdings 8766.T a clôturé en hausse de 17,1% à sa limite quotidienne de 6 857 yens après que Berkshire Hathaway BRKa.N ait déclaré qu'il achetait une participation de 2,49% dans l'assureur japonais pour environ 1,8 milliard de dollars dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique.

La plus forte baisse du Nikkei a été enregistrée par Nintendo 7974.T , en recul de 4,8%, après que Bloomberg a rapporté que le fabricant de jeux réduirait la production de la Switch 2 de plus de 30% ce trimestre en raison de la faiblesse des ventes aux États-Unis. Japan Steel Works 5631.T a également perdu 3,3%, tandis que Mitsubishi Heavy Industries

7011.T a reculé de 1,9%.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
723 382,830 USD NYSE -0,29%
ENEOS HLDGS
7,250 EUR Tradegate 0,00%
ENEOS HLDGS
9,0000 USD OTCBB 0,00%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
IHI
26,6900 USD OTCBB 0,00%
KAWASAKI HEAVY I
85,300 EUR Tradegate 0,00%
KAWASAKI HEAVY I
101,5000 USD OTCBB -2,68%
Nikkei 225
52 252,28 Pts Six - Forex 1 +1,43%
Pétrole Brent
102,80 USD Ice Europ +2,74%
Pétrole WTI
90,98 USD Ice Europ +2,39%
SUMITOMO PHARMA
9,850 EUR Tradegate 0,00%
SUMITOMO PHARMA
13,3620 USD OTCBB -1,98%
TOKIO MARINE
39,000 EUR Tradegate +8,33%
TOKIO MARINE
42,5000 USD OTCBB +7,54%
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