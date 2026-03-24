Zone euro: la croissance du secteur privé ralentit, freinée par le conflit au Moyen-Orient

( AFP / NICOLAS TUCAT )

La croissance de l'activité du secteur privé a ralenti en mars dans la zone euro en raison du conflit au Moyen-Orient, qui fait grimper les coûts de l'énergie et perturbe les chaînes d'approvisionnement des entreprises, selon l'indice PMI Flash publié mardi par S&P Global.

Ce baromètre, calculé sur la base de sondages auprès d'entreprises, est tombé à 50,5 points ce mois-ci, contre 51,9 points en février.

Un chiffre situé sous la barre des 50 points signale une baisse de l'activité. Au-dessus de ce seuil, il reflète une expansion.

Le PMI Flash est ainsi tombé à son niveau le plus faible depuis 10 mois, reflétant "un quasi arrêt de la croissance de l'activité du secteur privé, sur fond de réduction des nouvelles commandes".

Dans le détail, la croissance du secteur des services, qui est de très loin la principale composante du baromètre, est tombée quasiment à zéro, avec un indice tombé à 50,1 points. Parallèlement, celle de l'industrie a légèrement augmenté à 51,4 points, grâce à un rétablissement du secteur en Allemagne.

De quoi alimenter les craintes d'une stagflation dans la zone euro (une stagnation de l'activité économique associée à une forte inflation), selon Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global.

"L'indice PMI flash de la zone euro sonne l'alarme en matière de stagflation, alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix en flèche tout en freinant la croissance", estime-t-il, soulignant que "les coûts des entreprises ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis plus de trois ans, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie et de blocage des chaînes d'approvisionnement résultant du conflit".

M. Williamson dit tabler désormais sur une croissance de 0,1% seulement au premier trimestre, tandis que l'inflation pourrait se rapprocher de 3%, de quoi compliquer fortement la tâche de la BCE qui va "devoir adopter une approche prudente en matière de politique monétaire, face au risque clair et croissant de stagflation dans les mois qui viennent".