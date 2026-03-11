Les actions japonaises progressent, les inquiétudes concernant l'approvisionnement en pétrole s'apaisant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'indice Nikkei japonais a progressé mercredi, les inquiétudes concernant la perturbation de l'approvisionnement en pétrole s'étant apaisées à la suite d'un rapport selon lequel l'Agence internationale de l'énergie avait proposé la plus importante libération de réserves stratégiques de pétrole de son histoire.

Le Nikkei .N225 a bondi de 1,8% à 55.237,64 à 0035 GMT, tandis que le Topix .TOPX a grimpé de 1,6% à 3.720,99.

Le marché du pétrole reste au centre de l'attention après de fortes fluctuations, les investisseurs cherchant des indications sur la direction des actions. Le Wall Street Journal a rapporté que la libération proposée par l'AIE dépasserait les 182 millions de barils de pétrole que les pays membres de l'AIE avaient mis sur le marché en deux libérations en 2022.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se négociaient en baisse de 23 cents, soit 0,26%, à 87,57 dollars le baril à 0023 GMT. Le pétrole américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a perdu 37 cents, soit 0,44%, pour s'échanger à 83,08 dollars le baril.

L'indice Nikkei comptait 213 valeurs en hausse contre 12 en baisse.