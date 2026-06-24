Les actions indonésiennes progressent légèrement après que le MSCI a prolongé son examen jusqu'en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions indonésiennes ont légèrement progressé mercredi après que l'agence d'indices MSCI a reporté à novembre son examen du statut de marché émergent du pays, afin d'évaluer l'ensemble des mesures de réforme mises en œuvre par Jakarta.
L'indice de référence indonésien .JKSE a gagné 0,7% en début de séance mercredi.
Les actifs indonésiens ont été malmenés depuis janvier , lorsque MSCI avait gelé les actions du pays dans ses indices et laissé entrevoir la possibilité d’un déclassement au statut de marché « frontier ».
Mardi soir, le fournisseur d’indices a qualifié les mesures prises par l’Indonésie de « pas dans la bonne direction », mais a averti qu’il envisagerait d’autres options, telles qu’une consultation sur un déclassement au statut de marché « frontier », si des progrès suffisants n’étaient pas constatés d’ici son examen prévu en novembre.
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