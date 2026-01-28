Les actions indonésiennes chutent de 7 % après que le MSCI a interrompu les changements en raison des risques d'investissement

Les actions indonésiennes .JKSE ont chuté de 7% dans les premiers échanges mercredi après que le fournisseur d'indices MSCI a déclaré qu'il gèlerait certains changements pour les actions indonésiennes jusqu'à ce que les régulateurs répondent à certaines préoccupations des investisseurs concernant les flottants.

MSCI a déclaré que l'opacité persistante des structures de propriété et la coordination potentielle des transactions continuaient à nuire à la bonne formation des prix, tout en signalant des améliorations mineures dans le flux de données du flottant de l'opérateur boursier.

Dans le cadre de ce gel, MSCI interrompra immédiatement tout ajout à ses indices et gèlera les augmentations du nombre d'actions disponibles à l'achat par les investisseurs internationaux, afin de "réduire les risques liés à la rotation des indices et à l'investissabilité".

La Bourse indonésienne (IDX), le régulateur financier OJK et l'institution de dépôt et de règlement des titres (KSEI) étaient en discussion avec MSCI pour résoudre les problèmes de transparence des données, a déclaré l'opérateur boursier à Reuters.

"Auparavant, nous avons amélioré la transparence en publiant des annonces de données sur le flottant sur le site web de l'IDX", a déclaré Kautsar Primadi Nurahmad, secrétaire général de l'IDX.

"Toutefois, si MSCI estime que cela n'est pas suffisant, nous poursuivrons les discussions sur la transparence des données conformément à la proposition de MSCI de parvenir à un accord."

MSCI a prévenu que si les progrès en matière de transparence étaient insuffisants d'ici au mois de mai, elle réévaluerait le degré d'accessibilité du marché du pays pour les investisseurs mondiaux.

Il pourrait en résulter une réduction de la pondération des actions indonésiennes dans ses indices de marchés émergents, voire une rétrogradation au statut de marché frontière.