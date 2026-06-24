Les actions indonésiennes bénéficient d'un sursis de la part de MSCI, mais le temps presse pour les réformes du marché

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* MSCI salue les réformes menées par Jakarta mais met en garde contre les risques de dégradation de la note

* Goldman Sachs estime à 13 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars les sorties de capitaux en cas de déclassement

* Les actions de Jakarta ont clôturé en baisse de 1,5 % dans un marché agité

(Ajout d'un commentaire d'investisseur aux paragraphes 6 et 7, mise à jour des cours du marché) par Ankur Banerjee et Tom Westbrook

L'Indonésie a conservé son statut de marché émergent après que l'indice MSCI a reporté son examen au mois de novembre, ce qui a repoussé plutôt qu'éliminé la menace d'une dégradation de notation, alors que le temps presse pour que les régulateurs démontrent les progrès de leurs réformes sous peine de voir des milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars s'enfuir.

L’indice de référence indonésien .JKSE a oscillé entre hausses et baisses et a finalement clôturé en baisse de 1,5 %, les investisseurs évaluant lesperspectives.

Les actifs indonésiens ont été malmenés depuis janvier , lorsque MSCI a gelé les actions du pays dans ses indices et laissé entrevoir la possibilité d’un déclassement au statut de marché « frontier », ce qui a entraîné une vague de réformes, notamment des mesures visant à augmenter les niveaux de flottant.

L’indice a reculé d’environ 30 % depuis le début de l’année, ce qui en fait le marché boursier majeur le moins performant au monde, tandis que les investisseurs étrangers ont vendu, en termes nets, pour environ 3,9 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d’actions.

Ce sursis offre à Jakarta un peu de répit, mais alors que les inquiétudes budgétaires entraînent la roupie vers des plus bas historiques et que les sorties de capitaux étrangers se poursuivent sans relâche, la marge de manœuvre reste étroite pour un marché qui est passé du statut de chouchou à celui de boulet.

Tan Altundag, gestionnaire d’investissements spécialisé dans les actions des marchés émergents chez Pictet Asset Management, a déclaré que le fait de rester dans l’univers d’investissement pour un public d’investisseurs plus large était significatif, mais que “cela ne rétablit pas automatiquement la confiance ni n’inverse les sorties de capitaux”.

“Il ne s’agit pas d’un scénario de reprise sans ambiguïté, et la barre reste haute pour un retour des investisseurs”, a déclaré M. Altundag, qui sous-pondère l’Indonésie.

UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION

Mardi soir, l’indiceur a qualifié les mesures prises par Jakarta de “pas dans la bonne direction”, mais a averti qu’il envisagerait des options telles qu’une consultation sur un déclassement au statut de marché “frontier” si des progrès suffisants n’étaient pas constatés d’ici son examen de novembre.

Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, a déclaré que ce résultat était conforme aux attentes du marché, le ton de la déclaration de MSCI étant plus prudent que purement négatif.

“Ce qui ressort, c’est le virage clair vers la mise en œuvre et des résultats mesurables, ce qui indique que les réformes annoncées ne suffisent pas à elles seules”, a déclaré M. Tan.

“Le report de l’examen à novembre maintient la pression sur les régulateurs et repousse de fait la décision à plus tard.”

L’autorité de régulation financière indonésienne a déclaré mercredi que l’annonce de MSCI servirait de catalyseur pour renforcer et accélérer les programmes de réforme des marchés de capitaux lancés depuis janvier.

En avril, MSCI avait prolongé jusqu’en juin son examen des marchés indonésiens, puis, en mai, avait retiré de ses indices plusieurs sociétés, dont la plupart étaient liées à des magnats.

Une dégradation de la notation serait dévastatrice pour l’Indonésie et pourrait entraîner jusqu’à 13 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de sorties de capitaux des actions indonésiennes, selon les estimations de Goldman Sachs, alors que la capitalisation boursière totale des actions indonésiennes a déjà reculé à 601 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre plus de 900 milliards (XX,XX milliards d'euros) en janvier.

L’inquiétude des investisseurs ne cesse de croître face au programme de dépenses du président Prabowo Subianto, qui a soutenu des initiatives telles que la distribution de repas gratuits à des millions de personnes, mais a également contribué à la chute de la roupie IDR= à des niveaux historiquement bas, rendant ainsi le contexte général des investissements particulièrement fragile.

Les agences de notation Moody's et Fitch ont abaissé plus tôt cette année leurs perspectives de notation de la dette indonésienne à « négative », invoquant une perte de crédibilité des décideurs politiques.