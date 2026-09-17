Les actions indiennes progressent grâce aux achats à bon prix, la Fed et le pétrole freinent les gains

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(Le point sur les échanges boursiers de ce matin)

par Bharath Rajeswaran

Les actions indiennes ont progressé jeudi, grâce à des achats opportunistes après la récente vague de ventes, les banques et les valeurs financières menant la hausse, tandis que la position restrictive de la Réserve fédérale américaine, la hausse des cours du pétrole et un marché des introductions en bourse saturé ont limité le potentiel de hausse.

Le Nifty 50 .NSEI a progressé de 0,26% à 23.279,45, tandis que le BSE Sensex a gagné 0,16% à 74.452,88, à 10h40 (heure de l'Inde).

Quatorze des seize principaux secteurs ont affiché des hausses. L'indice des petites capitalisations .NIFSMCP100 et l'indice des moyennes capitalisations .NIFMDCP100 ont chacun progressé de 0,7%.

L'indice des technologies de l'information .NIFTYIT a reculé de 0,7%, la hausse des taux d'intérêt américains risquant de freiner les dépenses technologiques des entreprises aux États-Unis, un marché clé pour les exportateurs indiens de logiciels.

La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base à l'issue d'une décision prise à l'unanimité cette nuit, sa première hausse depuis plus de trois ans.

Ses projections trimestrielles actualisées ont montré que 16 des 18 membres du comité de politique monétaire s'attendaient à au moins une nouvelle hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

Le Brent LCOc1 a légèrement reculé à environ 106 dollars le baril après l'annonce selon laquelle l'Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires via Oman, apaisant ainsi les craintes immédiates concernant l'offre.

Les indices de référence ont progressé pendant deux séances après avoir chuté de plus de 1% mardi, prolongeant ainsi une baisse de près de 5% enregistrée au cours des cinq semaines précédentes.

Après plusieurs séances de faiblesse, les conditions de survente du marché ont entraîné des opérations de couverture de positions courtes et des achats opportunistes sélectifs, a déclaré Hariselvan Radhakrishnan, fondateur et directeur général de HST Wealth.

"Le recul du Brent par rapport à ses récents sommets n'apporte qu'un soulagement limité, mais la hausse des taux de la Fed et ses signaux d'un nouveau resserrement monétaire pourraient entretenir la volatilité et freiner toute reprise à court terme."

Les banques .NSEBANK , les valeurs financières .NIFPVTBNK et les établissements de crédit publics .NIFTYPSU ont progressé respectivement de 0,1%, 0,3% et 0,4%.

La décision de la Fed a renforcé les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire nationale, ce qui pourrait soutenir les marges d'intérêt nettes des établissements de crédit à court terme, les taux des prêts s'ajustant généralement plus rapidement que les coûts des dépôts, ont expliqué deux traders.

Parmi les actions, Turtlemint Fintech TURE.NS a bondi de 6,4% après que Motilal Oswal a lancé sa couverture du titre avec une recommandation "Achat" et prévu un potentiel de hausse de 41%.

Emami EMAM.NS a progressé de 5% après que Goldman Sachs a réitéré sa recommandation "Achat", invoquant la croissance de son cœur de métier et des valorisations relativement peu élevées.