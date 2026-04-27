Les actions indiennes progressent grâce au rebond du secteur informatique ; Sun Pharma bondit après l'accord conclu avec Organon

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27 avril - ** Les indices indiens Nifty 50 .NSEI et Sensex

.BSESN progressent chacun de 0,5%; ils devraient mettre fin à une série de trois séances de baisse

** Treize des seize principaux secteurs sont en hausse; les valeurs informatiques .NIFTYIT rebondissent de 1,7%, après avoir chuté de 10% au cours des trois dernières séances en raison de résultats décevants

** Les valeurs pharmaceutiques .NIPHARM bondissent de 2%, emmenées par Sun Pharma SUN.NS qui s'envole de 7% après avoir conclu un accord pour racheter la société américaine Organon OGN.N

** Les gains restent limités, les investisseurs restant attentifs à l'incertitude au Moyen-Orient. L'enlisement des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran fait grimper le Brent à 107 dollars le baril O/R

** Le secteur financier .NIFTYFIN recule de 0,1%, entraîné par la chute de 3,4% d'Axis Bank AXBK.NS après avoir manqué ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre et approuvé une levée de fonds de 2 milliards de dollars

** Les indices plus larges des petites capitalisations

.NIFSMCP100 et des moyennes capitalisations .NIFMDCP100 bondissent respectivement de 1,7% et 1,3%

** Parmi les autres titres, Mahindra & Mahindra Financial Services MMFS.NS bondit de 8,6%, tandis que MRPL MRPL.NS recule de 7% après la publication de ses résultats du quatrième trimestre

** Paytm PAYT.NS recule de 2,4% après que la banque centrale a annulé la licence bancaire de sa banque de paiement