Les actions indiennes devraient rebondir après leur récente chute ; la hausse des cours du pétrole devrait toutefois limiter leur progression

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Les actions indiennes devraient connaître un rebond partiel à l'ouverture jeudi, après trois séances consécutives de baisse, même si cette reprise devrait rester fragile en raison des prix élevés du pétrole et de la recrudescence des tensions au Moyen-Orient.

Les contrats à terme GIFT Nifty GIFc1 s'établissaient à 24.094 points à 8 h 00 (heure de l'Inde), laissant présager un démarrage positif pour l'indice Nifty 50 .NSEI , qui avait clôturé à 23.914,45 mercredi.

Le Nifty et le Sensex .BSESN ont chacun reculé d'environ 1 % au cours des trois dernières séances, sous la pression de la hausse des cours du brut et de celle des rendements obligataires mondiaux, les investisseurs réévaluant la perspective d'un maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés pendant plus longtemps.

“Alors que le moral des investisseurs s'est détérioré suite à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, cette forte baisse a rapproché les indices de référence de leurs objectifs baissiers, le Nifty devant probablement rencontrer une résistance aux alentours des 24.000 points”, a déclaré Ajit Mishra, vice-président senior chargé de la recherche chez Religare Broking.

Le Brent LCOc1 est resté pratiquement inchangé jeudi, après que le président américain Donald Trump a déclaré que les dernières attaques contre l'Iran seraient de courte durée, ce qui a fait naître l'espoir d'un apaisement des hostilités au Moyen-Orient. Toutefois, le Brent s'échangeait à un niveau élevé de 96 dollars le baril, les marchés évaluant l'impact de la reprise des hostilités sur l'approvisionnement énergétique.

La persistance de prix élevés du pétrole est particulièrement préoccupante pour l'Inde, grand importateur de brut, car elle peut aggraver l'inflation et peser sur la balance courante. O/R

Les autres marchés asiatiques ont ouvert en hausse, dans l'attente du rapport crucial sur l'emploi aux États-Unis qui pourrait influencer la trajectoire future des taux, tandis que les commentaires du président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, ont tempéré les anticipations d'une hausse des taux ce mois-ci. MKTS/GLOB

Les entrées de capitaux des investisseurs institutionnels étrangers sur les marchés indiens se sont élevées à 66,88 milliards de roupies mercredi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour une valeur de 28,13 milliards de roupies, selon les données provisoires de la NSE.

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