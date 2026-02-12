 Aller au contenu principal
Les actions frôlent des records après la publication de données positives sur l'emploi aux États-Unis ; le dollar fléchit
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 14:02

Les actions mondiales se sont
échangées autour de niveaux records jeudi après un rapport sur
l'emploi américain étonnamment fort  qui a érodé les
attentes de réduction des taux à court terme , tandis que
la prudence avant les données sur l'inflation à la fin de la
semaine a affaibli le dollar.
    L'économie américaine a créé presque deux fois plus
d'emplois en janvier que prévu, selon le rapport de mercredi,
apaisant ainsi les inquiétudes concernant le ralentissement du
marché du travail.
    Si ces données ont incité les opérateurs à revoir à la
baisse les prévisions de réduction des taux d'intérêt de la
Réserve fédérale au cours des prochains mois, les révisions
montrant que la croissance de la masse salariale a pratiquement
stagné l'année dernière ont contribué à maintenir les attentes
d'un assouplissement plus tard dans l'année.
    L'indice MSCI All-World  .MIWD00000PUS , qui a gagné près de
4,5% cette année, était en hausse pour la cinquième journée et
s'approchait du record de mercredi. 
    L'indice européen STOXX 600  .STOXX  était en hausse de
0,4%, également à des sommets historiques, après les résultats
positifs du distributeur de luxe Hermes  HRMS.PA  et du groupe
français d'infrastructure numérique pour le bâtiment Legrand
 LEGD.PA .
    Ce mois-ci, la confiance des investisseurs a été ébranlée
par une série de baisses dans des secteurs tels que les
gestionnaires d'actifs, les assureurs et les fabricants de
matériel et de logiciels, en raison des inquiétudes concernant
le potentiel de l'IA à perturber ces industries.
    
    LE RETOUR AUX FONDAMENTAUX MACROÉCONOMIQUES EST UN
SOULAGEMENT
    Le retour aux fondamentaux macroéconomiques a apporté un
soulagement bien nécessaire aux acteurs des marchés financiers. 
    Les attentes du marché pour une réduction des taux de la Fed
d'au moins 25 points de base en mars avaient augmenté à environ
20 % avant les données sur l'emploi, mais sont retombées à
environ 5 %, selon l'outil FedWatch de CME. 
    Thomas Mathews, responsable des marchés pour
l'Asie-Pacifique chez Capital Economics, a déclaré que le
tableau d'ensemble était que les conditions du marché de
l'emploi pourraient se resserrer. 
    "Si c'est le cas, les investisseurs pourraient surestimer
les arguments en faveur d'un nouvel assouplissement, et les
obligations d'État pourraient souffrir encore un peu."
    Les rendements du Trésor américain à deux ans  US2YT=RR ,
qui suivent généralement les attentes de la Fed en matière de
taux, sont restés stables à 3,506% après avoir bondi de près de
6 points de base mercredi, la plus forte hausse quotidienne
depuis octobre. 
    La hausse des rendements a contribué à la stabilité du
dollar. Cependant, les analystes ont déclaré que les
incertitudes concernant l'indépendance de la Fed et les risques
politiques suggéraient que la devise aurait besoin de plus de
surprises positives dans les données pour maintenir le rebond.
    
    DE BONNES ET DE MAUVAISES NOUVELLES POUR LE DOLLAR
"Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour le dollar après
les chiffres de l'emploi d'hier . La bonne est intuitive:
les chiffres de l'emploi sont bons", a déclaré Francesco Pesole,
stratège chez ING. 
    La mauvaise nouvelle, selon lui, est que le dollar aurait dû
se redresser plus fortement à la suite de ces chiffres,
notamment en raison de la hausse des rendements à court terme.
    "Nous y voyons plutôt un signe que les marchés restent
enclins à vendre les hausses du dollar sur la base de
considérations à plus long terme. Cela signifie que la barre
pour une reprise du dollar est plus haute: plus de bonnes
données sont nécessaires, pour commencer", a-t-il déclaré.
    Le dollar a progressé de 0,4 % par rapport à un panier de
devises  =USD  à la suite des chiffres de l'emploi, avant de
terminer la journée pratiquement inchangé. Il a également effacé
les premiers gains de jeudi pour s'échanger de manière
globalement stable.
    Les données sur l'inflation américaine sont attendues
vendredi et constitueront le prochain test des opinions du
marché sur les réductions des taux d'intérêt. 
    
    UN GOUVERNEMENT RESPONSABLE SUR LE PLAN FISCAL STIMULE LE
YEN
    Le yen  JPY=  a conservé l'essentiel de sa hausse de 2,7% de
cette semaine, les investisseurs se ralliant à l'idée que le
nouveau gouvernement sera responsable sur le plan fiscal et que
les finances du Japon pourraient être favorables à long terme.
    Le yen était en légère baisse ce jour-là, laissant le dollar
en hausse de 0,1% à 153,44 yens, mais en dessous du pic de lundi
à 157,95.  JPY= 
    "Les shorts sur le yen réévaluent collectivement leurs
positions, bien qu'à ce stade, la tendance baissière du yen qui
a commencé au début de 2025 ressemble plus à un retour à la
moyenne qu'au début d'un marché haussier structurel", a déclaré
Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.
    "Cela dit, les traders doivent rester ouverts d'esprit au
fur et à mesure que la situation macroéconomique évolue."
    L'euro  EUR=  a légèrement augmenté, à 1,1881 $, tout comme
la livre, qui s'est échangée à 1,365 $, se défaisant des données
de jeudi qui ont montré que l'économie britannique a à peine
progressé au dernier trimestre de 2025.
    L'or  XAU=  était en baisse de 0,35% à 5 060 $ l'once, après
avoir augmenté de plus de 1% lors de la session précédente.
 GOL/

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1885 USD Six - Forex 1 +0,06%
HERMES INTL
2 192,0000 EUR Euronext Paris +3,40%
LEGRAND
154,8500 EUR Euronext Paris +7,05%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
57 639,84 Pts Six - Forex 1 -0,02%
Or
5 066,04 USD Six - Forex 1 -0,37%
Pétrole Brent
68,97 USD Ice Europ -0,95%
Pétrole WTI
64,30 USD Ice Europ -0,99%
STOXX Europe 600
623,94 Pts DJ STOXX +0,38%
USA BENCHMARK 2A
3,554 Rates +0,29%
USD/JPY SPOT
153,0270 Six - Forex 1 -0,07%
