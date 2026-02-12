Les actions frôlent des records après la publication de données positives sur l'emploi aux États-Unis ; le dollar fléchit

Les actions mondiales se sont échangées autour de niveaux records jeudi après un rapport sur l'emploi américain étonnamment fort qui a érodé les attentes de réduction des taux à court terme , tandis que la prudence avant les données sur l'inflation à la fin de la semaine a affaibli le dollar. L'économie américaine a créé presque deux fois plus d'emplois en janvier que prévu, selon le rapport de mercredi, apaisant ainsi les inquiétudes concernant le ralentissement du marché du travail. Si ces données ont incité les opérateurs à revoir à la baisse les prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale au cours des prochains mois, les révisions montrant que la croissance de la masse salariale a pratiquement stagné l'année dernière ont contribué à maintenir les attentes d'un assouplissement plus tard dans l'année. L'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS , qui a gagné près de 4,5% cette année, était en hausse pour la cinquième journée et s'approchait du record de mercredi. L'indice européen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,4%, également à des sommets historiques, après les résultats positifs du distributeur de luxe Hermes HRMS.PA et du groupe français d'infrastructure numérique pour le bâtiment Legrand LEGD.PA . Ce mois-ci, la confiance des investisseurs a été ébranlée par une série de baisses dans des secteurs tels que les gestionnaires d'actifs, les assureurs et les fabricants de matériel et de logiciels, en raison des inquiétudes concernant le potentiel de l'IA à perturber ces industries. LE RETOUR AUX FONDAMENTAUX MACROÉCONOMIQUES EST UN SOULAGEMENT Le retour aux fondamentaux macroéconomiques a apporté un soulagement bien nécessaire aux acteurs des marchés financiers. Les attentes du marché pour une réduction des taux de la Fed d'au moins 25 points de base en mars avaient augmenté à environ 20 % avant les données sur l'emploi, mais sont retombées à environ 5 %, selon l'outil FedWatch de CME. Thomas Mathews, responsable des marchés pour l'Asie-Pacifique chez Capital Economics, a déclaré que le tableau d'ensemble était que les conditions du marché de l'emploi pourraient se resserrer. "Si c'est le cas, les investisseurs pourraient surestimer les arguments en faveur d'un nouvel assouplissement, et les obligations d'État pourraient souffrir encore un peu." Les rendements du Trésor américain à deux ans US2YT=RR , qui suivent généralement les attentes de la Fed en matière de taux, sont restés stables à 3,506% après avoir bondi de près de 6 points de base mercredi, la plus forte hausse quotidienne depuis octobre. La hausse des rendements a contribué à la stabilité du dollar. Cependant, les analystes ont déclaré que les incertitudes concernant l'indépendance de la Fed et les risques politiques suggéraient que la devise aurait besoin de plus de surprises positives dans les données pour maintenir le rebond. DE BONNES ET DE MAUVAISES NOUVELLES POUR LE DOLLAR "Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour le dollar après les chiffres de l'emploi d'hier . La bonne est intuitive: les chiffres de l'emploi sont bons", a déclaré Francesco Pesole, stratège chez ING. La mauvaise nouvelle, selon lui, est que le dollar aurait dû se redresser plus fortement à la suite de ces chiffres, notamment en raison de la hausse des rendements à court terme. "Nous y voyons plutôt un signe que les marchés restent enclins à vendre les hausses du dollar sur la base de considérations à plus long terme. Cela signifie que la barre pour une reprise du dollar est plus haute: plus de bonnes données sont nécessaires, pour commencer", a-t-il déclaré. Le dollar a progressé de 0,4 % par rapport à un panier de devises =USD à la suite des chiffres de l'emploi, avant de terminer la journée pratiquement inchangé. Il a également effacé les premiers gains de jeudi pour s'échanger de manière globalement stable. Les données sur l'inflation américaine sont attendues vendredi et constitueront le prochain test des opinions du marché sur les réductions des taux d'intérêt. UN GOUVERNEMENT RESPONSABLE SUR LE PLAN FISCAL STIMULE LE YEN Le yen JPY= a conservé l'essentiel de sa hausse de 2,7% de cette semaine, les investisseurs se ralliant à l'idée que le nouveau gouvernement sera responsable sur le plan fiscal et que les finances du Japon pourraient être favorables à long terme. Le yen était en légère baisse ce jour-là, laissant le dollar en hausse de 0,1% à 153,44 yens, mais en dessous du pic de lundi à 157,95. JPY= "Les shorts sur le yen réévaluent collectivement leurs positions, bien qu'à ce stade, la tendance baissière du yen qui a commencé au début de 2025 ressemble plus à un retour à la moyenne qu'au début d'un marché haussier structurel", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone. "Cela dit, les traders doivent rester ouverts d'esprit au fur et à mesure que la situation macroéconomique évolue." L'euro EUR= a légèrement augmenté, à 1,1881 $, tout comme la livre, qui s'est échangée à 1,365 $, se défaisant des données de jeudi qui ont montré que l'économie britannique a à peine progressé au dernier trimestre de 2025. L'or XAU= était en baisse de 0,35% à 5 060 $ l'once, après avoir augmenté de plus de 1% lors de la session précédente. GOL/