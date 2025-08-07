Les actions Firefly devraient ouvrir jusqu'à 22 % au-dessus du prix de l'introduction en bourse lors de leurs débuts sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Firefly Aerospace FLY.O ont été indiquées pour ouvrir jusqu'à 22,2 % au-dessus du prix de l'offre publique initiale lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, donnant à la startup de technologie spatiale une évaluation potentielle de 7,7 milliards de dollars.