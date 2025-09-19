Les actions européennes terminent la semaine sans changement après les verdicts des banques centrales

Le STOXX 600 termine la semaine sans changement

Les valeurs technologiques en tête des gains hebdomadaires

Man Group chute après l'abaissement de sa notation

Fitch devrait revoir la notation de l'Italie plus tard dans la journée de vendredi

Les actions européennes ont peu changé vendredi, clôturant une semaine mouvementée sur une note bénigne avec un sentiment largement influencé par les décisions cruciales des banques centrales, y compris la réduction largement attendue des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,04 % à 554,81 points, alors qu'il est resté stable sur la semaine.

L'indice des banques européennes .SX7E a mené les gains de la journée, en hausse de 1,26 %, après une chute en début de semaine.

Les actions du secteur de la défense .SXPARO ont augmenté de 0,8 %, s'approchant de leurs niveaux records.

Mais les gains globaux ont été compensés par l'indice des médias .SXPARO , en baisse de 2,4 % à un plus bas de plus de deux semaines, mis à mal par le groupe de publicité WPP WPP.L , qui a clôturé à son plus bas niveau depuis mars 2009.

Les valeurs énergétiques .SXEP ont également été un frein, en baisse de 0,8 %, alors qu'elles ont suivi la chute des prix du pétrole sur fond d'inquiétudes quant à l'abondance de l'offre.

Même si la Fed a réduit ses taux de 25 points de base pour la première fois depuis décembre, ses perspectives politiques sont restées moins pessimistes que prévu, indiquant un rythme mesuré pour les réductions futures et un manque d'urgence pour lancer un cycle d'assouplissement à part entière.

Mais cette décision a suffi à stimuler les actifs plus risqués , notamment grâce à la reprise des valeurs technologiques européennes .SX8P , qui sont devenues le secteur le plus performant de la semaine avec un gain de 4,9 %.

La progression des actions régionales dans le secteur des semi-conducteurs, qui se sont alignées sur leurs homologues mondiaux après la conclusion d'un accord de 5 milliards de dollars entre Intel INTC.O et Nvidia NVDA.O , a également donné un coup de fouet .

"L'histoire de la technologie reste très importante, ne serait-ce que pour la santé de ce rallye au niveau mondial. Il y a tellement d'investissements dans ce secteur. Les investisseurs semblent prêts à parier que les investissements s'avéreront productifs", a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

Parallèlement, la banque centrale norvégienne a également baissé ses taux de 25 points de base cette semaine, tandis que la Banque d'Angleterre a laissé ses taux d'emprunt inchangés cette semaine.

Malgré l'optimisme suscité par la baisse des taux de la Fed, les gains n'ont pas été généralisés, tandis que les inquiétudes persistantes concernant la dette souveraine élevée des économies européennes et l'impact des droits de douane américains ont maintenu les actions dans une fourchette basse.

Le prochain catalyseur pourrait être un coup de pouce des dépenses fiscales très attendues des gouvernements régionaux. Jeudi, l'Allemagne a approuvé le premier budget annuel depuis l'assouplissement des règles fiscales.

"Nous sommes de plus en plus convaincus que même maintenant que les budgets pour 2025 et 2026 ont été adoptés, il faudra un certain temps pour que les dépenses augmentent", a déclaré Franziska Palmas, économiste senior pour l'Europe chez Capital Economics, dans une note.

Pendant ce temps, l'Italie devrait voir sa note augmenter de la part de Fitch plus tard dans la journée, reflétant la stabilité politique du pays et l'amélioration des finances publiques.

Le fabricant de pneus Continental CONG.DE a bondi de29,3 % un jour après la scission d'Aumovio AMV0n.DE . Le fournisseur de pièces et de composants automobiles a gagné 1,2 %.

Le fonds spéculatif Man Group EMG.L a bondi de 5,3 % après qu'UBS ait relevé le titre de "Neutre" à "Achat".

Les sociétés européennes de logistique Maersk MAERSKb.CO et Hapag-Lloyd HLAG.DE ont chuté respectivement de 5,9 % et de 4,8 %, les analystes ayant signalé une forte baisse des indices de fret par conteneur et prévenu que les volumes portuaires américains pourraient diminuer.