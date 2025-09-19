 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le superviseur présumé de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers arrêté en Cisjordanie par les Palestiniens
information fournie par AFP 19/09/2025 à 13:43

Une plaque commémorative apposée à l'occasion d'une cérémonie pour le 40e anniversaire de l'attentat rue des Rosiers, le 9 août 2022 à Paris ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Une plaque commémorative apposée à l'occasion d'une cérémonie pour le 40e anniversaire de l'attentat rue des Rosiers, le 9 août 2022 à Paris ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Un Palestinien surnommé Hicham Harb, suspecté d'avoir supervisé le commando de l'attentat antisémite rue des Rosiers qui avait fait six morts en 1982 à Paris, a été arrêté par les autorités palestiniennes, un développement majeur et inattendu 43 ans après les faits.

La France travaille à "une extradition rapide" de ce suspect, a annoncé vendredi Emmanuel Macron sur X, se félicitant d'un "pas supplémentaire pour le droit et la vérité".

Le chef de l'Etat, qui doit formaliser lundi devant l'ONU la reconnaissance par la France de l'Etat palestinien, s'est félicité de "l'excellente coopération avec l'Autorité palestinienne".

Le Parquet national antiterroriste à Paris a précisé avoir été informé de cette arrestation par Interpol, saluant une "avancée procédurale majeure".

Cette arrestation est "le fruit du processus initié par le président de la République qui le conduira à reconnaître lundi l'Etat de Palestine, ce qui permettra (à la France) de demander l'extradition", a affirmé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

Hicham Harb, 70 ans, visé par un mandat d'arrêt international émis il y a dix ans, est l'un des six hommes renvoyés fin juillet devant la cour d'assises spéciale de Paris pour cette attaque antisémite, l'une des pires commises en France depuis la Seconde Guerre mondiale.

Des appels ont été formés contre l'ordonnance prononçant la mise en accusation des protagonistes.

Le 9 août 1982, six personnes ont été tuées et 22 blessées dans l'explosion d'une grenade dans le restaurant Jo Goldenberg puis dans une fusillade dans le quartier du Marais, perpétrée par un commando de trois à cinq hommes.

Les secours devant la rue des Rosiers le jour de l'attentat le 9 août 1982 à Paris ( AFP / Jacques DEMARTHON )

Les secours devant la rue des Rosiers le jour de l'attentat le 9 août 1982 à Paris ( AFP / Jacques DEMARTHON )

Harb, de son vrai nom Mahmoud Khader Abed Adra, est suspecté d'avoir supervisé l'attentat voire d'avoir été l'un des tireurs, selon des témoins et des notes de renseignement cités dans l'ordonnance de mise en accusation.

L'attentat a été attribué au Fatah-Conseil révolutionnaire (Fatah-CR) d'Abou Nidal, groupe palestinien dissident de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Sur les six suspects renvoyés devant la Cour d'assises plus de 40 ans après les faits, deux sont mis en examen, dont Abou Zayed, qui était jusqu'alors le principal suspect entre les mains de la justice, et Hazza Taha. Les quatre autres, sous mandat d'arrêt, échappaient jusqu'à présent à la justice française, localisés en Cisjordanie pour Hicham Harb, en Jordanie et au Koweït pour les autres.

"Approcher la vérité"

L'éventuelle extradition d'Hicham Harb pourrait donc ouvrir la voie à la comparution du septuagénaire, espérée par les parties civiles.

Cela "permettra à la Cour d'assises un examen complet des faits et d’approcher au plus près la vérité des responsabilités dans cet attentat. La justice française n'abandonne pas les victimes, quel que soit le temps écoulé", a salué auprès de l'AFP l'un de leurs avocats, Me Romain Boulet.

Tout en accueillant aussi la nouvelle, son confrère David Père appelle à la prudence, invitant à "ne pas se réjouir tant que (Hicham Harb) n'est pas en France", après des arrestations non suivies d'extraditions dans ce dossier, notamment s'agissant des deux suspects se trouvant en Jordanie.

Des passants devant le restaurant Jo-Goldenberg rue des Rosiers le 11 août 1982, deux jours après l'attentat ( AFP / JOEL ROBINE )

Des passants devant le restaurant Jo-Goldenberg rue des Rosiers le 11 août 1982, deux jours après l'attentat ( AFP / JOEL ROBINE )

En 2020, les autorités françaises avaient en revanche obtenu l'extradition d'un premier suspect dans ce dossier, Abou Zayed, soupçonné d'être l'un des tireurs de l'attentat, ce qu'il conteste. Il avait été extradé depuis la Norvège, royaume dont il avait acquis la nationalité, avant d'être mis en examen et écroué en France.

Les avocats de ce dernier, Bruno Gendrin et Romain Ruiz, voient dans l'arrestation de son complice présumé la preuve qu'un procès a été ordonné même si "l'enquête n’était pas terminée".

"Comme d'habitude, la justice antiterroriste a voulu aller trop vite en besogne et nous en mesurons aujourd'hui les effets", ont-ils réagi auprès de l'AFP. Ils comptent désormais demander la réouverture de l'information judiciaire.

Si cette réouverture, pronostiquée par plusieurs avocats au dossier, avait lieu, elle pourrait avoir des conséquences en cascade, en déclenchant la remise en liberté d'Abou Zayed, qui a atteint le délai maximum de détention, mais aussi en allongeant le délai avant une audience effective aux assises, si celle-ci devait être confirmée.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ipsen (Crédit: / Adobe Stock)
    Ipsen : le produit Bylvay approuvé au Japon dans une indication
    information fournie par AOF 19.09.2025 14:28 

    (AOF) - Le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé le Bylvay d’ Ipsen pour le traitement du prurit associé à la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP). La CIFP regroupe plusieurs maladies génétiques rares ... Lire la suite

  • Dassault Aviation (Crédit: / Wikimedia Commons / Oleg Belya)
    Dassault Aviation plombé par le pessimisme de Goldman Sachs
    information fournie par Zonebourse 19.09.2025 14:25 

    Dassault Aviation décroche de plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris, signant la plus forte baisse de l'indice SBF 120, suite à une note défavorable de Goldman Sachs dans laquelle la banque d'affaires américaine initie le titre à la vente. Dans une étude consacrée ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron
    Un fonds de 12 millions dédié à la modernisation de la flotte: "une première" pour les pêcheurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.09.2025 14:15 

    Le président du Comité national des pêches Olivier Le Nézet a annoncé vendredi "un dispositif de 12 millions d'euros sur deux ans" dédié à des projets de modernisation de la flotte et financé par la taxe éolienne. "Pour la première fois, la pêche elle-même prend ... Lire la suite

  • Qui ment sur la taxe Zucman ?
    "On va pas se fâcher" : Qui ment sur la taxe Zucman ?
    information fournie par Ecorama 19.09.2025 14:10 

    Entre fantasmes et réalités économiques, la fameuse taxe Zucman est au coeur des débats. Justice fiscale ou bombe économique, cette taxe prélevée à hauteur de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros concernerait 1 800 foyers français. Comment ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank