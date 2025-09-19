Apple a demandé à ses fournisseurs d'augmenter la production du modèle iPhone 17, selon The Information

Apple AAPL.O a demandé à au moins deux fournisseurs d'augmenter la production du modèle d'entrée de gamme iPhone 17 d'au moins 30 % après les fortes pré-commandes du week-end dernier, a rapporté The Information vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Ce développement suggère que plus de consommateurs qu'Apple ne l'avait prévu ont choisi l'iPhone 17, moins cher (799 $), plutôt que les modèles Pro haut de gamme, qui commencent à 1 099 $ et offrent généralement des matériaux, des appareils photo, des processeurs et des écrans de qualité supérieure.

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Ce changement souligne le fait que même Apple, connu depuis longtemps pour pousser les clients vers ses appareils à plus forte marge, est confronté à une demande plus sensible au prix, ce qui soulève des questions quant à la capacité d'Apple à maintenir sa croissance grâce à des mises à niveau haut de gamme.

Les analystes ont déclaré que les ventes de modèles à bas prix pourraient peser sur les marges bénéficiaires d'Apple, même si elles aident l'entreprise à défendre ses parts de marché.