Les actions européennes sont prêtes à terminer la semaine riche en événements à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le STOXX 600 en hausse, en passe de réaliser des gains hebdomadaires marginaux

Berenberg déclare que la dynamique des produits automobiles revient sur le devant de la scène

Close Brothers chute à la suite du report de l'annonce de ses résultats

Les valeurs technologiques devraient enregistrer leurs plus fortes hausses hebdomadaires depuis un an

(Mise à jour des prix tout au long de la semaine, ajout d'une citation d'analyste) par Johann M Cherian et Tristan Veyet

Les actions européennes ont progressé vendredi et semblaient prêtes à enregistrer de légers gains au cours d'une semaine riche en événements, marquée par les décisions cruciales des banques centrales, y compris la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, largement attendue.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,3% à 556,72 points à 8h44 GMT, les banques sensibles aux taux d'intérêt .SX7E gagnant 1,1%.

L'automobile et les pièces détachées .SXAP ont également augmenté de 1,2% et ont mené les gains parmi les secteurs. Stellantis .STLAM.MI a gagné 4% après que Berenberg ait relevé le constructeur automobile de "hold" à "buy", citant de meilleurs stocks américains et une dynamique de produits à venir pour le secteur plus large.

LaRéserve fédérale a réduit ses taux de 25 points de base pour la première fois depuis décembre. Cette décision a aidé les actifs plus risqués de manière générale, tandis que les actions technologiques en Europe .SX8P ont également connu un regain d'intérêt cette semaine après les pertes subies au cours des deux mois précédents.

Le secteur devrait enregistrer des gains hebdomadaires de 5,3 % - les plus importants depuis un an -soutenus par les progrès du fabricant allemand de logiciels SAP SAPG.DE à la suite des commentaires optimistes des analystes de Jefferies. Un

accord de 5 milliards de dollars entre Intel INTC.O et Nvidia NVDA.O de l'autre côté de l'Atlantique a également soutenu le sentiment.

"L'histoire de la technologie reste vraiment importante pour la santé de ce rallye au niveau mondial. Il y a tellement d'investissements dans ce secteur. Les investisseurs semblent prêts à parier que les investissements s'avéreront productifs", a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

Les gains de la journée ont permis à l'indice STOXX élargi d'enregistrer des gains hebdomadaires, bien que les actions se soient négociées dans une fourchette étroite en raison des inquiétudes persistantes concernant les niveaux élevés de la dette souveraine et l'impact des tarifs douaniers américains.

L'économie européenne se porte "mieux que prévu jusqu'à présent à la lumière de certains tarifs douaniers. Mais est-ce que cela va continuer? c'est une grande question pour les investisseurs", a ajouté Kiran Ganesh.

Le prochain catalyseur pourrait être un coup de pouce des dépenses fiscales tant attendues par les gouvernements régionaux. Jeudi, l'Allemagne a approuvé le premier budget annuel depuis l'assouplissement des règles fiscales.

Le fabricant de pneus Continental CONG.DE a bondi de 32,51% un jour après la scission d'Aumovio AMV0n.DE . L'équipementier automobile a gagné 5,3%.

Kuehne+Nagel KNIN.S a glissé de 7,1% après que Deutsche Bank ait abaissé sa note sur le groupe logistique suisse de "Acheter" à "Maintenir".

Les sociétés de logistique européennes Maersk MAERSKb.CO et Hapag-Lloyd HLAG.DE ont chuté respectivement de 4,6% et 2,6%, les analystes ayant signalé une forte baisse des indices de fret par conteneur et prévenu que les volumes portuaires américains pourraient diminuer.

Le britannique Close Brothers CBRO.L a chuté de 4,2% après que la banque ait déclaré qu'il retarderait d'une semaine ses résultats préliminaires pour 2025.

Après la Réserve fédérale, la banque centrale norvégienne a également baissé ses taux de 25 points de base, tandis que la Banque d'Angleterre a laissé ses taux d'emprunt inchangés cette semaine.