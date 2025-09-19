 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TNT: pas de nouveau lancement de chaînes pour l'instant, décide l'Arcom
information fournie par Boursorama avec AFP 19/09/2025 à 13:16

Martin Ajdari, président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom),à Paris le 31 janvier 2025. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Martin Ajdari, président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom),à Paris le 31 janvier 2025. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, renonce pour l'instant à lancer de nouvelles chaînes sur la télévision numérique terrestre (TNT) pour remplacer les quatre payantes de Canal+, qui en sont parties en juin, a-t-il annoncé vendredi.

"La situation économique du marché (...) n'est pas favorable au lancement d'un appel à candidatures" pour attribuer les canaux vacants, a expliqué l'Arcom pour justifier sa décision de "reporter le lancement" de cette procédure.

Lancer de nouvelles chaînes pourrait nuire aux revenus de celles qui existent déjà, "dans un contexte d'érosion de la consommation télévisuelle et d'un marché publicitaire atone".

"Entre 2025 et 2030, le marché publicitaire télévisé en France devrait enregistrer une décroissance progressive, avec un recul moyen estimé à -1,7% par an", développe le régulateur.

Début juin, le groupe Canal+ a retiré de la TNT ses quatre chaînes payantes (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète), comme il l'avait annoncé en décembre 2024. Il avait alors justifié cette décision par "un environnement fiscal et réglementaire de plus en plus contraignant" et par l'arrêt de sa chaîne C8.

Cette chaîne a cessé d'émettre fin février après le non-renouvellement de sa fréquence par l'Arcom. Elle avait cumulé 7,6 millions d'euros d'amendes à cause des dérapages de son animateur vedette, Cyril Hanouna, qui a désormais rejoint le groupe M6.

Plus largement, à la lumière de ce contexte difficile, l'Arcom "lance des travaux visant à approfondir le modèle économique de la diffusion de la TNT".

Ces travaux aborderont "le cadre de la régulation des médias télévisuels". Les chaînes traditionnelles dénoncent fréquemment le fait que les grandes plateformes américaines, avec lesquelles elles sont en concurrence, ne soient pas soumises aux mêmes règles qu'elles.

Ce chantier doit aboutir début 2027 et pourra "donner lieu à des propositions d'"évolution du cadre juridique", selon l'Arcom.

Le régulateur fera "des points d'étape", notamment au printemps 2026. C'est à ce moment-là que doit être lancée la procédure de réattribution de six fréquences de la TNT qui expireront fin 2027 (TF1 Séries Films, L'Equipe, 6Ter, RMC Story, RMC Découverte et Chérie 25, qui vient d'être rachetée et renommée RMC Life).

Outre la transformation de Chérie 25 en RMC Life, deux nouvelles chaînes ont fait leur apparition sur la TNT cette année, pour remplacer C8 et NRJ12: T18 (groupe CMI France) et NOVO19 (groupe Ouest-France).

L'offre BoursoBank