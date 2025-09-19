 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accusée de corruption, Panosyan-Bouvet dépose plainte pour "dénonciation calomnieuse"
information fournie par AFP 19/09/2025 à 13:02

La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, le 16 juillet 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, le 16 juillet 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a porté plainte vendredi "pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'association +AC !! Anti-corruption+", qui l'a récemment accusée d'être intervenue pour faire baisser les cotisations dues par une entreprise, ce que revendique la ministre démissionnaire.

C'était un "acte de gestion justifié", selon la ministre du Travail.

Selon la plainte de l'association, Mme Panosyan-Bouvet est intervenue pour faire baisser les cotisations dues par l'entreprise Setforge à l'Urssaf, et ce possiblement malgré une décision de justice défavorable à la société, comme l'avait écrit Mediapart début septembre.

Cette plainte contre X dénonce plusieurs infractions possibles comme la prise illégale d'intérêts, le détournement de fonds publics ou la concussion, mais aussi l'abus d'autorité, l'abus de biens sociaux ou la présentation inexacte des comptes annuels.

"Cette plainte porte sur une décision que j’ai prise en avril dernier à la requête de délégués syndicaux (CFDT, CGT), d’élus locaux (maire et président d’intercommunalité, sénatrice) et d’autorités locales et nationales (préfet, directeur de l’industrie de défense à la Direction générale de l’armement)", rappelle Astrid Panosyan-Bouvet, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Elle indique avoir agi "en concertation avec Matignon et Bercy, comme il est d’usage dans ce genre de cas, et dans le respect du droit, pour autoriser une modification d’un taux de cotisation sociale d’un des sites de Moselle d’une entreprise industrielle, avec laquelle je n’ai strictement aucun lien".

La fragile situation de la société menaçait alors d'entraîner la suppression d'une centaine d'emplois, a fait valoir le ministère.

"Cette plainte a été déposée par une association sans agrément, en énumérant des infractions aussi graves qu’hétéroclites", regrette Astrid Panosyan-Bouvet.

"Quand la probité est mise en doute avec la volonté manifeste non pas de questionner une décision mais de nuire et cultiver une défiance malsaine, c’est la possibilité même de l’action publique qui est fragilisée", estime la ministre qui accuse "l'association +AC !! Anti-corruption+ d'avoir élaboré et diffusé cette plainte mensongère".

Dans une réponse adressée à l'AFP lundi, l'Urssaf avait précisé qu'à la "suite d'un arbitrage rendu par la ministre du Travail, la Carsat d’Alsace-Moselle a régularisé les taux de cotisation ATMP (accidents du travail et maladies professionnelles) applicables à l’établissement de l’entreprise Setforge sur les exercices 2022 à 2025. Suite au recalcul effectué en mai 2025, l’Urssaf a remboursé les cotisations trop perçues".

"Préalablement à ce remboursement, l’entreprise n’avait aucune dette vis-à-vis de l’Urssaf et n’avait pas fait l’objet d’un redressement de la part de l’Urssaf", selon cette source.

Pour AC !! Anti-corruption, l'intervention de la ministre sur les taux de cotisation "a eu pour conséquence directe de soustraire à la Sécurité sociale des sommes qui lui étaient dues et de faire bénéficier Setforge d’un effacement de dette sociale injustifié".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 14:10

    A quoi ça sert d'être ministre si on peut pas faire dérogation a la règle qui s'applique à tous et ignorer les décisions de justice ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ipsen (Crédit: / Adobe Stock)
    Ipsen : le produit Bylvay approuvé au Japon dans une indication
    information fournie par AOF 19.09.2025 14:28 

    (AOF) - Le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé le Bylvay d’ Ipsen pour le traitement du prurit associé à la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP). La CIFP regroupe plusieurs maladies génétiques rares ... Lire la suite

  • Dassault Aviation (Crédit: / Wikimedia Commons / Oleg Belya)
    Dassault Aviation plombé par le pessimisme de Goldman Sachs
    information fournie par Zonebourse 19.09.2025 14:25 

    Dassault Aviation décroche de plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris, signant la plus forte baisse de l'indice SBF 120, suite à une note défavorable de Goldman Sachs dans laquelle la banque d'affaires américaine initie le titre à la vente. Dans une étude consacrée ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron
    Un fonds de 12 millions dédié à la modernisation de la flotte: "une première" pour les pêcheurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.09.2025 14:15 

    Le président du Comité national des pêches Olivier Le Nézet a annoncé vendredi "un dispositif de 12 millions d'euros sur deux ans" dédié à des projets de modernisation de la flotte et financé par la taxe éolienne. "Pour la première fois, la pêche elle-même prend ... Lire la suite

  • Qui ment sur la taxe Zucman ?
    "On va pas se fâcher" : Qui ment sur la taxe Zucman ?
    information fournie par Ecorama 19.09.2025 14:10 

    Entre fantasmes et réalités économiques, la fameuse taxe Zucman est au coeur des débats. Justice fiscale ou bombe économique, cette taxe prélevée à hauteur de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros concernerait 1 800 foyers français. Comment ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank