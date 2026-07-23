Les actions européennes reculent alors que les résultats de STMicro pèsent sur le secteur technologique ; Nestlé s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nestlé recule malgré des perspectives de croissance des ventes encourageantes

* Les résultats de STMicro et d’Alphabet pèsent sur les valeurs technologiques européennes

* Décision de la BCE attendue; les taux devraient rester inchangés

(Mise à jour des cours et des détails, ajout des commentaires des analystes) par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

Les actions européennes ont reculé jeudi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant chuté et Nestlé ayant perdu près de 7 %, s'orientant vers sa plus forte baisse journalière depuis juillet 2002 après la publication de ses résultats, tandis que les investisseurs attendaient la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX reculait de 0,5 % à 643,56 points à 09h17 GMT.

Les valeurs technologiques .SX8P ont reculé de 0,8 %, entraînées à la baisse par STMicroelectronics STMPA.PA , qui a chuté de 13 % après que le fabricant de puces a publié des prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre dont la valeur médiane était légèrement inférieure aux attentes du marché . BE Semiconductor BESI.AS a perdu 2 % après la publication de ses résultats du deuxième trimestre .

Ces pertes ont été en partie compensées par une hausse de près de 24 % du titre Soitec SOIT.PA , dont le chiffre d’affaires du premier trimestre a dépassé les attentes.

Le sentiment à l’égard des valeurs technologiques reste mitigé, les investisseurs ayant sanctionné les hyperscalers américains tels qu’Alphabet en raison de la hausse de leurs dépenses en IA , tandis que les bénéficiaires de ces dépenses sont confrontés à des valorisations élevées.

“On voit de plus en plus de questions se poser sur l’origine des futurs revenus… Il y a douze mois, les hyperscalers faisaient furereur et les mêmes questions étaient posées. Aujourd’hui, ce sont les semi-conducteurs qui sont en perte de vitesse,” a déclaré Rushabh Amin, gérant de portefeuille multi-actifs chez Allspring Global Investments.

“Même si les résultats sont corrects, on observe une certaine pression due à un léger refroidissement du sentiment et à un réajustement des positions.”

L’indice STOXX 600 des produits alimentaires et des boissons

.SX3P a été le plus touché parmi les secteurs, Nestlé NESN.S ayant chuté de près de 7 % après la publication de ses résultats, ce qui le met en passe d’enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis juillet 2002, malgré la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires organique pour l’ensemble de l’année .

La société a également indiqué qu’elle prévoyait de lever environ 3,43 milliards de dollars grâce à la cession d’une partie de ses activités dans le secteur de l’eau et des boissons haut de gamme.

Les valeurs énergétiques .SXEP ont progressé de 1,6 % alors que le Brent LCOc1 dépassait les 96 dollars le baril, après que les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l’Iran et que les Houthis du Yémen ont attaqué des pétroliers en mer Rouge, aggravant ainsi un conflit qui a secoué les marchés mondiaux. O/R

La BCE devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d’intérêt inchangés dans le courant de la journée, les investisseurs étant à l’affût du moindre indice sur sa prochaine décision. Les marchés anticipent une hausse des taux de 25 points de base et estiment à près de 90 % la probabilité d’une nouvelle hausse.

Parmi les autres valeurs, TotalEnergies TTEF.PA a progressé de 2,7 % après avoir annoncé ses meilleurs résultats trimestriels depuis près de trois ans, soutenus par la hausse des cours du pétrole et des marges de raffinage solides.

EasyJet EZJ.L , cible d’une OPA, a grimpé de 5 % bien que la compagnie aérienne low-cost ait annoncé une chute de 70 % de son bénéfice au troisième trimestre.

Le groupe forestier finlandais Stora Enso STERV.HE a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation trimestriel inférieur aux attentes du marché , ce qui a fait chuter son action d'environ 11 %.