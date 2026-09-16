Les actions européennes progressent alors que le cours du pétrole marque une pause avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt

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(Dernières informations à la clôture du marché)

* Soitec en tête du STOXX 600 après que JPM a relevé sa recommandation à "surpondérer"

* Barratt Redrow en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice annuel

* La Fed américaine devrait relever ses taux d'intérêt

par Sudeshna Ghoshal et Ragini Mathur

Les actions européennes ont légèrement progressé mercredi par rapport au plus bas niveau atteint depuis trois mois lors de la séance précédente, la pause dans la hausse des cours du pétrole ayant ravivé l’appétit pour le risque à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, la banque centrale américaine étant largement attendue pour procéder à sa première hausse des taux depuis 2023.

Le .STOXX paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,5% à 637,09 points, les principaux indices régionaux affichant également des hausses.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs tablent sur une probabilité de 93% d'une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt américains, ce qui constituerait la première hausse sous la présidence de Kevin Warsh .

"S'il est raisonnable que la Fed adopte une attitude attentiste avant de relever ses taux, elle s'est montrée intransigeante sur la question de l'inflation. Si elle n'agit pas, sa crédibilité pourrait en pâtir", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

"À notre avis, Warsh s’est mis lui-même dos au mur en matière de taux", a-t-elle ajouté.

Les risques d’inflation liés au conflit avec l’Iran ont contraint les investisseurs à réévaluer les perspectives en matière de taux d’intérêt, entraînant une hausse des rendements obligataires mondiaux et exerçant une pression sur les actifs à haut risque.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux pour la deuxième fois cette année la semaine dernière, et les marchés tablent toujours sur une nouvelle hausse de 25 points de base d’ici la fin de l’année, selon les données de LSEG.

Toutefois, la croissance des salaires dans la zone euro a de nouveau ralenti au dernier trimestre, tandis que les accords salariaux négociés ne laissent entrevoir qu’une reprise modeste l’année prochaine, ce qui rassure les décideurs politiques quant au fait que la hausse des prix reste sous contrôle.

Les cours du pétrole ont chuté de près de 1% après une hausse inattendue des stocks de brut américains, malgré les perturbations persistantes de l’approvisionnement au Moyen-Orient. O/R

Les valeurs énergétiques .SXEP ont enregistré les plus fortes baisses de l’indice STOXX 600, tandis que le secteur des voyages et des loisirs .SXTP a progressé de 1,2%, soutenu par la perspective d’une baisse des coûts du carburant.

Les rendements obligataires ont également reculé après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs mois. Les rendements des obligations d’État britanniques à court terme

GB2YT=RR s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse journalière depuis le 20 mai, reculant plus fortement que ceux observés ailleurs.

Les données ont montré que l’inflation britannique s’était accélérée, passant de 2,9% en juillet à 3,1% en août, à la veille de la décision de politique monétaire de la Banque d’Angleterre. La banque centrale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux inchangés.

Les valeurs bancaires européennes .SX7P ont progressé de 0,5%, récupérant une partie des pertes enregistrées mardi.

Le fabricant de matériaux pour semi-conducteurs Soitec

SOIT.PA a enregistré la plus forte hausse du STOXX 600, avec une progression de 13,4%, après que JPMorgan a relevé la recommandation sur le titre de "neutre" à "surpondérer".

Barratt Redrow BTRW.L a progressé de 11,7% après avoir annoncé un bénéfice avant impôts ajusté supérieur aux attentes, s’élevant à 572,8 millions de livres sterling (soit 771,50 millions de dollars) pour l’année. La société a toutefois revu à la baisse son objectif de livraisons de logements pour l’exercice fiscal se terminant en juin 2027.

Pan African Resources PAFR.L a progressé de 5,5% après que la société minière a annoncé que son chiffre d’affaires annuel avait plus que doublé.

L'action du groupe britannique de défense et d'ingénierie Babcock International BAB.L a progressé de 2,8% après que la société a maintenu ses prévisions annuelles.