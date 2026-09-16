Les actions européennes progressent alors que la remontée des cours du pétrole marque une pause dans l'attente de la décision de la Fed

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* Soitec en tête du STOXX 600 après que JPM a relevé sa recommandation à « surpondérer »

* Barratt Redrow en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice annuel

* La Fed américaine devrait relever ses taux d'intérêt; ses déclarations sont attendues avec attention

(Refonte de l'article, mise à jour des cours des actions et ajout d'un commentaire d'analyste)

par Sudeshna Ghoshal

Les actions européennes ont légèrement progressé mercredi après deux séances de baisse, la pause dans la récente remontée des cours du pétrole ayant ravivé l’appétit pour le risque à l’approche de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX progressait de 0,2 % à 635,56 points , à08h38 GMT .

L'attention se portera sur la décision de la Fed plus tard dans la journée, les marchés anticipant une probabilité de 93 % d'une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base , selon l'outil FedWatch du CME, une première sous la présidence de Kevin Warsh.

«Le président de la Fed, Kevin Warsh, n’est pas partisan des indications prospectives… ce qui signifie que l’on s’intéressera de près aux projections actualisées concernant la croissance et l’inflation », a déclaré Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez StoneX.

Les craintes inflationnistes liées au conflit avec l’Iran ont incité les investisseurs à réévaluer leurs anticipations de taux, ce qui a entraîné une hausse des rendements obligataires mondiaux et pesé sur les actifs risqués.

Le rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR s’est stabilisé à 5 % après avoir franchi ce seuil en début de semaine.

Les cours du pétrole ont marqué une pause mercredi, reculant de près de 1 %, suite à une hausse inattendue des stocks de brut américains, malgré la persistance de perturbations de l'approvisionnement. O/R

Les valeurs bancaires européennes .SX7P figuraient parmi les plus fortes hausses en début de séance, rebondissant après la chute de mardi, lorsque ces titres avaient entraîné l’indice STOXX 600 à son plus bas niveau depuis trois mois.

Les investisseurs ont également décortiqué les commentaires des dirigeants de banques américaines lors d’une conférence organisée par Barclays. JPMorgan Chase JPM.N a déclaré s’attendre à une forte croissance des commissions de banque d’investissement et des revenus de trading au troisième trimestre, ce qui contraste avec les commentaires formulés lundi par Brian Moynihan, directeur général de Bank of America.

JPMorgan jouant un rôle prépondérant dans le secteur, « le marché a tendu l’oreille lorsque JPMorgan s’est exprimé », a déclaré Fiona Cincotta, de StoneX.

En Europe, les actions de Barclays BARC.L et de Standard Chartered STAN.L ont progressé respectivement de 1,8 % et d’environ 2 %.

Par ailleurs, les données ont montré que l'inflation britannique s'était accélérée à 3,1 % en août, contre 2,9 % en juillet, à la veille de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. La banque centrale devrait maintenir ses taux inchangés.

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE a progressé de 0,2 %.

Parmi les valeurs individuelles, Soitec SOIT.PA s’est hissée en tête du STOXX 600 avec une hausse de 11,9 % après que J.P. Morgan a relevé la recommandation sur le titre du fabricant de matériaux pour semi-conducteurs de « neutre » à « surpondérer ».

Barratt Redrow BTRW.L a progressé de 8,4 % après que la société a annoncé un bénéfice avant impôts ajusté de 572,8 millions de livres sterling (771,50 millions de dollars) pour l’année, dépassant les attentes du marché. Cependant, la société a revu à la baisse son objectif de livraisons de logements pour l’exercice 2027, invoquant des retards dans la planification et une baisse du nombre d’ouvertures de points de vente.

Pan African Resources PAFR.L a progressé de 4,5 % après que la société minière a annoncé que son chiffre d’affaires avaitplus que doublé en 2026.

L’action de Babcock International BAB.L est restée stable après que le groupe britannique de défense et d’ingénierie a maintenu ses prévisions annuelles.

(1 dollar = 0,7424 livres)