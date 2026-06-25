Les actions européennes ont clôturé à un niveau record, les titres du secteur de la santé étant à l'origine d'une reprise généralisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice STOXX progresse de 0,8% et atteint un nouveau record intrajournalier

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs progressent grâce aux prévisions optimistes de Micron et Qualcomm

* easyJet en hausse après avoir rejeté la quatrième offre de Castlelake

(Le point après la clôture des marchés) par Utkarsh Hathi, Johann M Cherian et Purvi Agarwal

Les actions européennes ont clôturé jeudi à un niveau record, les valeurs du secteur de la santé menant la danse, tandis qu’un regain d’enthousiasme pour l’IA, déclenché par les prévisions optimistes de Micron et Qualcomm, a soutenu le marché en début de séance.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,8% à un niveau record de 640,21, après avoir atteint un record intrajournalier de 642,09 au cours de la séance. Il s'agit de la plus forte hausse journalière enregistrée depuis près de deux semaines.

Les valeurs du secteur de la santé .SXDP ont été parmi les principaux moteurs de la hausse de l’indice, avec une progression de 1,5%. Bayer BAYGn.DE a bondi de 18,7% pour se hisser en tête du STOXX 600 après une victoire judiciaire: la Cour suprême des États-Unis a en effet mis un frein à des milliers de poursuites judiciaires accusant le laboratoire pharmaceutique de ne pas avoir averti les utilisateurs que le principe actif de son désherbant Roundup provoque le cancer.

Par ailleurs, un rebond des valeurs technologiques .SX8P a contribué à propulser le STOXX 600 vers un plus haut intrajournalier, mais cet élan s’est essoufflé en fin de séance. Le secteur a clôturé en hausse de 0,8% après avoir progressé de 2,5% au cours de la séance.

Les prévisions optimistes de Micron MU.O et de Qualcomm QCOM.O ont apaisé les craintes des investisseurs qui redoutaient que la remontée des valeurs mondiales liées à l’IA ne soit allée trop loin.

Les fabricants de puces Infineon IFXGn.DE et STMicroelectronics STMPA.PA ont progressé respectivement de 3,1% et 5,1%, tandis que le fournisseur d’équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS a grimpé de 2,6%

Le fabricant d’équipements pour l’IA Siemens Energy

ENR1n.DE a quant à lui progressé de 2,3%.

“Même si l’Europe manque en quelque sorte de leaders technologiques, certaines entreprises sont tout de même en mesure d’en tirer des avantages significatifs”, a déclaré Martin Frandsen, gestionnaire de portefeuille chez Principal Asset Management.

Par ailleurs, l’inflation américaine a dépassé les 4% en mai, pour la première fois en trois ans , alors que le conflit américano-israélien avec l’Iran a fait grimper les prix de l’énergie, laissant planer la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale cette année.

“Les données d’aujourd’hui rappellent que l’inflation reste bien au-dessus de l’objectif et que la croissance reste solide. Cela incitera la Fed à maintenir ses taux inchangés pendant un certain temps, jusqu’à ce que les conditions permettent une baisse”, a déclaré Ellen Zentner, stratège économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management.

Les cours du pétrole ont inversé leur tendance baissière pour remonter après la publication d’un rapport indiquant que Téhéran prévoyait de percevoir des milliards de droits de passage grâce à la réouverture du détroit d’Ormuz.

L’incertitude entourant l’ouverture de cette voie navigable cruciale a incité les opérateurs à continuer d’anticiper une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne d’ici la fin de l’année, selon les données compilées par LSEG.

Parmi les autres titres, celui de 3i Group III.L a bondi de 11,4% après l’annonce d’une croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant de la société Action, qui fait partie de son portefeuille.

L'action EasyJet EZJ.L a progressé de 6,4% après que la compagnie aérienne low-cost britannique a rejeté une quatrième offre de rachat de la société d'investissement américaine Castlelake.

Le constructeur automobile allemand Volkswagen VOWG.DE a gagné 1,3% après avoir accepté de vendre sa division de moteurs diesel Everllence à Bain Capital, dans le cadre d’une transaction générant un produit d’environ 7,4 milliards d’euros (8,4 milliards de dollars).