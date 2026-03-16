Les actions européennes mettent fin à une série de trois jours de pertes, alors que les prix du pétrole reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions de Commerzbank augmentent après l'offre d'UniCredit pour une participation supplémentaire

* Les banques centrales devraient suspendre leurs baisses de taux dans un contexte d'incertitude économique

* Goldman relève son objectif pour le FTSE 100 britannique

(Réécriture avec les derniers mouvements, ajout de commentaires d'analystes dans les paragraphes 4 et 5) par Avinash P et Niket Nishant

Les actions européennes ont rebondi après un début d'hésitation lundi, les prix du pétrole ayant baissé, offrant un certain soulagement aux investisseurs affectés par l'escalade du conflit au Moyen-Orient.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,45% après avoir chuté de 0,45% plus tôt dans la séance. Il a mis fin à une série de trois jours de pertes, grâce à des gains de 1,48% et 1,2% dans l'immobilier .SX86P et les actions du secteur de l'énergie .SXEP , respectivement.

Les investisseurs ont été très sensibles aux prix du brut, qui ont grimpé en flèche depuis le début des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran il y a plus de deux semaines. Mais les prix ont baissé lundi dans l'espoir que davantage de navires seraient autorisés à passer par le détroit d'Ormuz, une artère vitale pour lesexpéditions mondialesde pétrole.

"Le marché semble compter sur un président américain qui, par le passé, a toujours fait preuve d'une tolérance relativement faible à l'égard des mouvements défavorables des marchés financiers", a déclaré Richard de Chazal, analyste macroéconomique chez William Blair.

"Il espère qu'il décidera de mettre fin au conflit plus tôt, avant que l'économie nationale ne subisse trop de dommages à l'approche des élections de mi-mandat."

SEMAINE CHARGÉE POUR LES BANQUES CENTRALES

L'attention se porte également sur un programme chargé de réunions des banques centrales cette semaine, au cours desquelles les responsables politiques auront l'occasion d'expliquer comment les événements récents influencent leurs perspectives et de donner aux investisseurs de nouveaux indices sur la manière de se positionner.

"Étant donné que le conflit ne dure que depuis deux semaines, la politique sera suspendue et l'accent sera donc mis sur les prévisions économiques actualisées de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne", a déclaré Jeremy Batstone-Carr, stratège européen chez Raymond James.

"Plus particulièrement, le marché se concentrera sur la déclaration d'accompagnement et sur la teneur des conférences de presse tenues par (le président de la Fed) Jerome Powell et (la BCE) la Présidente Lagarde et (le gouverneur de la Banque d'Angleterre) Andrew Bailey."

Les investisseurs ont rapidement réduit les paris sur la baisse des taux, craignant que le choc de l'offre de pétrole ne fasse grimper les prix du brut et ne pousse l'inflation à la hausse, obligeant les banques centrales à retarder leur assouplissement.

Parmi les actions individuelles, Commerzbank CBKG.DE a augmenté de 9% après que l'Italien UniCredit CRDI.MI ait lancé une offre pour augmenter sa participation dans la banque allemande. Les actions d'UniCredit ont légèrement augmenté.

Les actions du groupe italien d'aides auditives Amplifon

AMPF.MI ont chuté de près de 14 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis neuf ans, après qu'il ait annoncé son intention d'acheter les activités auditives du danois GN Store Nord GN.CO pour 2,3 milliards d'euros (2,6 milliards de dollars).

Séparément, Goldman Sachs GS.N a relevé son objectif pour le FTSE 100 .FTSE britannique pour les 12 prochains mois de 10 400 points à 10 800 points.