Les actions européennes glissent, les valeurs de luxe sont en difficulté ; la décision de la Fed est attendue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs du luxe reculent après les perspectives prudentes de LVMH

Les investisseurs attendent les résultats du secteur technologique américain

Deutsche Bank en baisse après l'enquête sur le blanchiment d'argent

La décision de la Fed est attendue plus tard dans la journée

(Mise à jour après la clôture des marchés) par Niket Nishant, Avinash P et Johann M Cherian

Les actions européennes ont chuté mercredi, plombées par la baisse des valeurs de luxe, tandis que la prudence prévalait avant une série de résultats du secteur technologique et la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en baisse de 0,7% à 608,51 points, les valeurs du luxe .STXLUXP étant en tête des baisses sectorielles avec une chute de 3,8%, leur quatrième jour consécutif de pertes.

Les actions de LVMH LVMH.PA , propriétaire de Louis Vuitton et de Tiffany, ont chuté de 7,9% après que le directeur général Bernard Arnault a déclaré qu'il était prudent quant à l'année à venir.

"La reprise de la demande pourrait être retardée en raison des commentaires prudents de l'entreprise et des données macroéconomiques mitigées", a déclaré Jelena Sokolova, analyste principale en actions chez Morningstar.

Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, a perdu 3 %, Moncler MONC.MI a chuté de 2,9 % et Hermes HRMS.PA a perdu 3,7 %.

Les investisseurs se préparaient également aux mises à jour trimestrielles de Meta META.O et de Microsoft MSFT.O plus tard dans la journée. Leurs rapports seront examinés à la loupe pour savoir comment les leaders de l'IA monétisent la technologie, à un moment où les dépenses élevées des entreprises ont maintenu les marchés sur le qui-vive.

Le fabricant d'équipements pour puces ASML ASML.AS a apaisé les inquiétudes concernant un ralentissement de la demande à court terme après avoir annoncé des réservations du quatrième trimestre plus importantes que prévu . Toutefois, la prudence générale qui règne dans le secteur a entraîné une baisse de 1,9 % des actions à la clôture, après un premier bond à un niveau record.

"Bien que les multiples de valorisation de l'action soient élevés même avec les prévisions pour 2026, la force des commandes et le flux de nouvelles positives de l'industrie sont susceptibles de fournir une hausse supplémentaire à moyen terme", ont déclaré les analystes de Jefferies.

Deutsche Bank < DBKGn.DE > a chuté de 1,9% après que la police fédérale a perquisitionné ses bureaux à Francfort et à Berlin dans le cadre d'une enquête liée au blanchiment d'argent , ont déclaré les procureurs de Francfort.

Sur le front des données, l'Allemagne a abaissé ses prévisions de croissance pour cette année et l'année prochaine, citant l'incertitude accrue autour du commerce mondial et l'impact plus lent que prévu des mesures économiques et fiscales.

L'attention se porte à présent sur la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt, plus tard dans la journée. On s'attend généralement à ce que la banque centrale maintienne ses taux, l'attention étant centrée sur les risques pour son indépendance .

Parmi les valeurs individuelles, Nordnet < SAVE.ST > a augmenté de 8,1% après que le courtier en ligne suédois a annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes .

Les investisseurs surveillaient également les marchés des devises, qui sont cruciaux pour les exportateurs européens. L'euro EUR= s'est redressé depuis l'année dernière et a atteint la barre des 1,20 $ mardi - un niveau considéré comme un seuil de douleur par les décideurs politiques.