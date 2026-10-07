Les actions européennes et l'euro reculent sous l'effet du choc énergétique et des inquiétudes budgétaires

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* Les marchés boursiers européens reculent malgré une séance record aux États-Unis

* Le pétrole en hausse en raison de l'escalade des tensions entre l'Arabie saoudite et les Houthis

* L'euro recule en raison des craintes d'un choc énergétique

(Refonte de l'article, ajout de commentaires et de contexte)

par Stefano Rebaudo et Scott Murdoch

Les actions européennes et l'euro ont reculé mercredi, alors que les cours du pétrole dépassaient les 100 dollars dans un contexte de tensions renouvelées au Moyen-Orient, tandis que les inquiétudes budgétaires continuaient de peser sur le moral des investisseurs.

L'indice mondial des actions MSCI .MIWD00000PUS a reculé de 0,28%, tandis que l'indice européen STOXX 600 .STOXX a perdu 0,45%.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont reculé de 0,11%, tandis que ceux sur le S&P 500 EScv1 sont restés pratiquement inchangés. Le S&P 500 .SPX a atteint mardi un nouveau record , en hausse d’environ 0,6% sur la journée, tandis que le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a gagné 0,4% pouratteindre lui aussi un plus haut historique . Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,5%.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,5%, sous l'effet des baisses enregistrées à Hong Kong et à Singapour. L'indice affiche une hausse de 0,9% depuis le début du mois.

“En ce tout début du quatrième trimestre, généralement le meilleur de l’année en termes de rendements boursiers, les marchés sont influencés par un scénario déroutant: “les actions montent, la largeur du marché américain recule, les rendements augmentent, le pétrole oscille entre hausse et baisse”,” a déclaré Jeremy Batstone-Carr , économiste chez Raymond James.

Le Brent LCOc1 a progressé de 1% à 101,58 dollars le baril, le marché anticipant des contraintes d’approvisionnement liées à une tempête se dirigeant vers les régions pétrolières américaines et aux attaques menées par les Houthis yéménites, soutenus par l’Iran, contre l’Arabie saoudite.

L'écart de rendement entre les obligations françaises et les Bunds allemands considérés comme des valeurs refuges DE10FR10=RR — un indicateur de marché de la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française —s'est creusé après s'être resserré pendant deux jours. Il s'établissait en dernier lieu à 131 points de base, après avoir atteint près de 160 points de base la semaine dernière.

Les obligations françaises sont sous pression, car les anticipations d’une hausse des taux de la Banque centrale européenne et l’incertitude politique avant les élections de 2027 font planer des doutes sur la capacité de la France à assainir ses finances.

“L’ampleur de ce mouvement est frappante, étant donné que les élections de 2027 sont encore dans plusieurs mois et que la détérioration de la situation budgétaire française n’est pas vraiment une nouveauté,” a déclaré Laura Cooper, responsable du crédit macroéconomique et stratège en investissements mondiaux chez Nuveen.

“Ce qui a changé, c’est la forte hausse des rendements, qui rend les investisseurs moins enclins à faire abstraction de ces vulnérabilités.”

La résurgence des inquiétudes des investisseurs a pesé sur l’euro EUR= , qui a reculé de 0,47% à 1,1208 dollar. Il avait atteintplus tôt cette semaine son plus bas niveau depuis 17 mois face au dollar, à 1,1161 dollar.

L'élargissement des écarts de rendement dans la zone euro pèse sur la monnaie unique en renforçant les anticipations d'un assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne, en ravivant les inquiétudes quant à la viabilité budgétaire et en attisant les craintes d'une fragmentation croissante de la zone euro.

LES ADJUDICATIONS DE TITRES DU TRÉSOR AMÉRICAIN DEVRAIENT RÉVÉLER L'INTENSITÉ DE LA DEMANDE

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 3,8 points de base à 5 ,307%.

Les acteurs du marché suivront de près l’adjudication d’obligations du Trésor à 10 ans prévue plus tard dans la journée, ainsi que celle à 30 ans jeudi, qui permettront de mesurer l’intensité de la demande des investisseurs pour la dette américaine, ont indiqué les analystes.

Les rendements des obligations américaines à long terme ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis 24 ans, dans un contexte de vente massive persistante depuis fin août, due à l’inflation etaux perspectives budgétaires.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,33% à 102,18, après avoir reculé de 0,27% lors de la séance précédente.

Le yen japonais JPY= s'est affaibli de 0,1% à 158,30 pour un dollar. La livre sterling GBP= a reculé de 0,2% à 1,3228 $.

La Réserve fédérale publiera mercredi le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire des 15 et 16 septembre, qui sera examiné avec attention afin d’y déceler d’éventuelles évolutions des taux d’intérêt au cours des prochains mois.

Les opérateurs ont revu à la baisse leurs prévisions concernant une hausse des taux de la Fed ce mois-ci, les ramenant à 19% contre environ 50% une semaine plus tôt.

Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 0,6% à 4.135,28 dollars l'once. GOL/