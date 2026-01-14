 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions européennes et asiatiques atteignent des niveaux record, la hausse des métaux se poursuit
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 14:46

    Les actions mondiales ont oscillé autour de niveaux record
mercredi, les traders trouvant des moyens de justifier pourquoi
l'économie et la politique mondiales de plus en plus compliquées
n'affecteraient pas les actions, bien que des inquiétudes soient
apparues sur les marchés des métaux précieux et du pétrole. 
  
     Les investisseurs ont tenté de trouver un équilibre entre
ces préoccupations générales et ce qui sera une journée chargée
en termes de développements à court terme avec les résultats des
entreprises américaines qui s'accélèrent, une série d'orateurs
de la Réserve fédérale et la possibilité d'une  décision de la
Cour suprême   sur les droits de douane . 
    Avant cela, les indicesboursiers en Asie et en Europe
 .STOXX  ont tous deux atteint des sommets historiques, les
premiers étant soutenus par les marchés japonais, les
investisseurs se préparant à une éventuelle élection qui
pourrait conduire à de nouvelles mesures de relance dans ce
pays.
     Cet optimisme pourrait toutefois s'estomper aux États-Unis,
les contrats à terme du S&P 500 étant en baisse de 0,4 %, en
partie en raison des baisses enregistrées par Citi et Wells
Fargo après la publication de leurs résultats.  EScv1  
  
     "Nous commençons l'année comme nous l'avons terminée
l'année dernière, les gens sont très positifs à l'égard des
actions, et dans ce contexte, il y a une lente rotation des
États-Unis vers le reste du monde, que ce soit par conviction ou
par gestion du risque, c'est difficile à dire", a déclaré Ben
Laidler, responsable de la stratégie des actions chez Bradesco
BBI. 
  
     ce qui est différent, c'est que l'incertitude politique,
menée par les États-Unis, est montée en flèche, ce qui a généré
des titres sur la nécessité de "vendre l'Amérique". 
  
     "Bien que cela ne se soit pas produit - le dollar est un
peu une valeur refuge - nous le voyons se manifester dans cet
incroyable rallye des métaux", a-t-il déclaré.
  
    
     
  
     HAUSSE DES MÉTAUX 
  
     L'argent a atteint 92 dollars l'once pour la première fois
mercredi. Il a commencé en 2025 sous les 30 dollars l'once, et a
fait un bond de 29% au cours des neuf premiers jours de l'année.
 XAG=   GOL/  
  
     L'or est de nouveau à des niveaux record et a augmenté de 7
% au cours des deux premières semaines de l'année, tandis que le
cuivre est également à des niveaux sans précédent.  CMCU3 
 MET/L  
  
     Les craintes concernant tous les sujets, de l' indépendance
de la Réserve fédérale   à la pression que les aspirations
des États-Unis  à posséder le Groenland   exercent sur
l'alliance de l'Otan, en passant par les implications des 
grandes manifestations en Iran  , sont toujours bien
présentes dans l'esprit des investisseurs . 
    Les inquiétudes concernant les perturbations de
l'approvisionnement iranien ont fait grimper les prix du pétrole
pour une cinquième session consécutive mercredi, les contrats à
terme sur le Brent augmentant de 1,36% à 66,3 dollars le baril.
 O/R  
  
    
     
  
     JOURNÉE CHARGÉE
  
     Même si les investisseurs n'avaient pas à prendre le temps
de réfléchir à la politique des grandes puissances et à
l'importance de l'indépendance des banques centrales, la journée
de mercredi aurait été chargée. 
  
     Les actions de  Bank of America    BAC.N  ont
augmenté en début de marché après avoir battu les estimations de
bénéfices du quatrième trimestre, ses traders ayant profité de
la volatilité des marchés, mais celles de  Wells Fargo  
 WFC.N  et de  Citigroup    C.N  ont chuté, cette dernière
ayant enregistré une perte de 1,2 milliard de dollars liée à la
vente de ses activités en Russie.
     JPMorgan Chase  JPM.N  a déclaré mardi que son bénéfice
avait dépassé les estimations des analystes, ses traders ayant
profité de la volatilité des marchés, bien que ses actions aient
chuté en raison d'une baisse des revenus de la banque
d'investissement. 
  
     Il est possible que la décision de la Cour suprême des
États-Unis sur la légalité des tarifs douaniens du président
Donald Trump intervienne plus tard dans la journée, et les
investisseurs traitent également les nouvelles selon lesquelles 
le conglomérat américain de grands magasins haut de gamme Saks
Global  s'est placé sous la protection de la loi sur les
faillites.
    
     
  
     LE JAPON AU CENTRE DE L'ATTENTION 
  
     Plus tôt dans la journée, le Japon était au centre de
l'attention, la Première ministre Sanae Takaichi s'apprêtant à
organiser des  élections anticipées à la chambre basse  le
8 février. 
     Cela a fait grimper le Nikkei  .N225  de plus de 1% à un
niveau record et a fait baisser les prix des obligations d'État
japonaises, ce que l'on appelle le " commerce Takaichi   "
qui semble s'être accéléré cette semaine alors que les
investisseurs s'inquiètent de la santé budgétaire du pays . 
C'est une mauvaise nouvelle pour le yen japonais, qui est tombé
à son niveau le plus faible depuis juillet 2024 , mais a été
plus fort à 158,63  pour un dollar après que les autorités
japonaises  aient réitéré leurs avertissements  qu'elles
pourraient intervenir directement sur les marchés pour arrêter
sa chute.  JPY=   FRX/ 
     Les autres devises sont restées globalement stables, l'euro
restant inchangé à 1,1648 dollar.  EUR=  
  
     Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a légèrement
baissé à 4,16%.  US10YT=RR   US/  
  
     Les actions chinoises  .CSI300  ont inversé la tendance
pour s'échanger 0,4% de moins après que les bourses chinoises 
aient resserré les exigences de marge   dans un mouvement
surprise pour refroidir le marché des actions en pleine
effervescence. Les actions de premier ordre ont atteint leur
plus haut niveau en 10 ans mardi.  .SS  
     Les investisseurs ont surtout ignoré les données
commerciales où la Chine a enregistré un  excédent commercial
record   de près de 1,2 trillion de dollars en 2025, grâce
à l'essor des exportations vers les marchés non américains.

Valeurs associées

Argent
91,24 USD Six - Forex 1 +4,91%
BANK OF AMERICA
52,540 USD NYSE -3,40%
CITIGROUP
113,945 USD NYSE -2,03%
CSI 300 INDEX
4 741,93 Pts Six - Forex 1 -0,40%
EUR/USD SPOT
1,1653 USD Six - Forex 1 +0,07%
JPMORGAN CHASE
310,305 USD NYSE -0,16%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
54 341,23 Pts Six - Forex 1 +1,48%
Or
4 615,44 USD Six - Forex 1 +0,63%
Pétrole Brent
65,95 USD Ice Europ +0,75%
Pétrole WTI
61,55 USD Ice Europ +0,70%
STOXX Europe 600
611,52 Pts DJ STOXX +0,18%
USA BENCHMARK 10A
4,188 Rates -0,47%
USD/JPY SPOT
158,3960 Six - Forex 1 -0,46%
WELLS FARGO
89,515 USD NYSE -4,19%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank