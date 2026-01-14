Les actions européennes et asiatiques atteignent des niveaux record, la hausse des métaux se poursuit

Les actions mondiales ont oscillé autour de niveaux record mercredi, les traders trouvant des moyens de justifier pourquoi l'économie et la politique mondiales de plus en plus compliquées n'affecteraient pas les actions, bien que des inquiétudes soient apparues sur les marchés des métaux précieux et du pétrole. Les investisseurs ont tenté de trouver un équilibre entre ces préoccupations générales et ce qui sera une journée chargée en termes de développements à court terme avec les résultats des entreprises américaines qui s'accélèrent, une série d'orateurs de la Réserve fédérale et la possibilité d'une décision de la Cour suprême sur les droits de douane . Avant cela, les indicesboursiers en Asie et en Europe .STOXX ont tous deux atteint des sommets historiques, les premiers étant soutenus par les marchés japonais, les investisseurs se préparant à une éventuelle élection qui pourrait conduire à de nouvelles mesures de relance dans ce pays. Cet optimisme pourrait toutefois s'estomper aux États-Unis, les contrats à terme du S&P 500 étant en baisse de 0,4 %, en partie en raison des baisses enregistrées par Citi et Wells Fargo après la publication de leurs résultats. EScv1 "Nous commençons l'année comme nous l'avons terminée l'année dernière, les gens sont très positifs à l'égard des actions, et dans ce contexte, il y a une lente rotation des États-Unis vers le reste du monde, que ce soit par conviction ou par gestion du risque, c'est difficile à dire", a déclaré Ben Laidler, responsable de la stratégie des actions chez Bradesco BBI. ce qui est différent, c'est que l'incertitude politique, menée par les États-Unis, est montée en flèche, ce qui a généré des titres sur la nécessité de "vendre l'Amérique". "Bien que cela ne se soit pas produit - le dollar est un peu une valeur refuge - nous le voyons se manifester dans cet incroyable rallye des métaux", a-t-il déclaré. HAUSSE DES MÉTAUX L'argent a atteint 92 dollars l'once pour la première fois mercredi. Il a commencé en 2025 sous les 30 dollars l'once, et a fait un bond de 29% au cours des neuf premiers jours de l'année. XAG= GOL/ L'or est de nouveau à des niveaux record et a augmenté de 7 % au cours des deux premières semaines de l'année, tandis que le cuivre est également à des niveaux sans précédent. CMCU3 MET/L Les craintes concernant tous les sujets, de l' indépendance de la Réserve fédérale à la pression que les aspirations des États-Unis à posséder le Groenland exercent sur l'alliance de l'Otan, en passant par les implications des grandes manifestations en Iran , sont toujours bien présentes dans l'esprit des investisseurs . Les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement iranien ont fait grimper les prix du pétrole pour une cinquième session consécutive mercredi, les contrats à terme sur le Brent augmentant de 1,36% à 66,3 dollars le baril. O/R JOURNÉE CHARGÉE Même si les investisseurs n'avaient pas à prendre le temps de réfléchir à la politique des grandes puissances et à l'importance de l'indépendance des banques centrales, la journée de mercredi aurait été chargée. Les actions de Bank of America BAC.N ont augmenté en début de marché après avoir battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre, ses traders ayant profité de la volatilité des marchés, mais celles de Wells Fargo WFC.N et de Citigroup C.N ont chuté, cette dernière ayant enregistré une perte de 1,2 milliard de dollars liée à la vente de ses activités en Russie. JPMorgan Chase JPM.N a déclaré mardi que son bénéfice avait dépassé les estimations des analystes, ses traders ayant profité de la volatilité des marchés, bien que ses actions aient chuté en raison d'une baisse des revenus de la banque d'investissement. Il est possible que la décision de la Cour suprême des États-Unis sur la légalité des tarifs douaniens du président Donald Trump intervienne plus tard dans la journée, et les investisseurs traitent également les nouvelles selon lesquelles le conglomérat américain de grands magasins haut de gamme Saks Global s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites. LE JAPON AU CENTRE DE L'ATTENTION Plus tôt dans la journée, le Japon était au centre de l'attention, la Première ministre Sanae Takaichi s'apprêtant à organiser des élections anticipées à la chambre basse le 8 février. Cela a fait grimper le Nikkei .N225 de plus de 1% à un niveau record et a fait baisser les prix des obligations d'État japonaises, ce que l'on appelle le " commerce Takaichi " qui semble s'être accéléré cette semaine alors que les investisseurs s'inquiètent de la santé budgétaire du pays . C'est une mauvaise nouvelle pour le yen japonais, qui est tombé à son niveau le plus faible depuis juillet 2024 , mais a été plus fort à 158,63 pour un dollar après que les autorités japonaises aient réitéré leurs avertissements qu'elles pourraient intervenir directement sur les marchés pour arrêter sa chute. JPY= FRX/ Les autres devises sont restées globalement stables, l'euro restant inchangé à 1,1648 dollar. EUR= Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a légèrement baissé à 4,16%. US10YT=RR US/ Les actions chinoises .CSI300 ont inversé la tendance pour s'échanger 0,4% de moins après que les bourses chinoises aient resserré les exigences de marge dans un mouvement surprise pour refroidir le marché des actions en pleine effervescence. Les actions de premier ordre ont atteint leur plus haut niveau en 10 ans mardi. .SS Les investisseurs ont surtout ignoré les données commerciales où la Chine a enregistré un excédent commercial record de près de 1,2 trillion de dollars en 2025, grâce à l'essor des exportations vers les marchés non américains.