Les actions européennes enregistrent de légers gains alors que la guerre au Moyen-Orient tempère l'optimisme lié aux résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Telenor revoit à la baisse ses prévisions pour 2026 après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

* ABB annonce l'acquisition de la société britannique Rotork pour 5,5 milliards de dollars

* L'Europe s'apprête à connaître sa meilleure saison de publication de résultats depuis 2022

(Mises à jour après la clôture des marchés) par Tharuniyaa Lakshmi, Johann M Cherian et Niket Nishant

Les actions européennes ont enregistré de légers gains pour la troisième séance consécutive jeudi, la prudence liée au conflit au Moyen-Orient ayant maintenu les marchés dans une fourchette étroite malgré de solides résultats.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a légèrement progressé de 0,16% pour atteindre 643,73 points. Jusqu’à présent, les espoirs que la saison des résultats détourne l’attention des tensions géopolitiques pour la recentrer sur les fondamentaux des entreprises, offrant ainsi un nouveau catalyseur aux actions, ne se sont pas concrétisés.

L'indice STOXX 600 n'affiche qu'une hausse de 0,41% cette semaine, malgré les bons résultats d'ASML ASML.AS , le principal fournisseur d'équipements nécessaires à la fabrication de puces informatiques de haute technologie.

Jeudi, les valeurs des ressources de base .SXPP ont été les plus à la traîne de l’indice de référence, avec une baisse de 1,38%. Les valeurs des médias .SXMP ont mené l’indice avec une hausse de 1,43%.

Les valeurs technologiques .SX8P sont restées stables, bien que la société taïwanaise TSMC 2330.TW ait annoncé une hausse record de 77% de son bénéfice au deuxième trimestre. ASML a bondi de 3,16%, tandis que les valeurs des semi-conducteurs STMicroelectronics STMPA.PA et BE Semiconductor BESI.AS ont reculé respectivement de 4,91% et 3,20%.

Le secteur a montré des signes de ralentissement ce mois-ci, après une forte progression au trimestre précédent. Les investisseurs continuent néanmoins de se tourner vers ce qui devrait être la meilleure saison de résultats en Europe depuis plus de trois ans. “L’atout de l’Europe réside dans le fait que les valorisations y sont bien plus favorables. Et cela n’a pas changé", a déclaré Randy Baron, gestionnaire de portefeuille chez Pinnacle Associates. La reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran a incité les investisseurs à miser davantage sur au moins une hausse des taux de 25 points de base par la Banque centrale européenne d’icila fin de l’année, selon les données compilées par LSEG. Mais si le conflit s’apaise, les perspectives d’investissement en Europe pourraient à nouveau s’améliorer.

“Pour l’instant, nous préférons adopter une position neutre entre les États-Unis et l’Europe, et surpondérer légèrement l’Europe dans la mesure où nous pensons que le conflit pourrait s’apaiser à nouveau”, a déclaré Michele Morganti, stratège actions senior chez Generali Investments. “Nous pensons que l’Europe pourra alors retrouver son élan économique , et que les bénéfices pourront eux aussi se redresser.” Parmi les entreprises individuelles, l’action Delivery Hero

DHER.DE est restée stable. Uber UBER.N a annoncé avoir lancé une offre publique d’achat valorisant la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards de dollars.

Delivery Hero a enregistré une hausse de près de 70% depuis le début de l’année, suite aux informations faisant état de cette offre imminente.

ABB ABBN.S a reculé de 5,91% après avoir annoncé le rachat, pour 5,5 milliards de dollars, de la société d’automatisation Rotork ROR.L , tout en indiquant que son résultat d’exploitation du deuxième trimestre avait dépassé les attentes. L’action Rotork a bondi de 66,78%. Au niveau régional, le groupe suédois de technologies industrielles Indutrade INDT.ST a bondi de 17,08% après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions. Telenor TEL.OL a chuté de 11,64% après que l’opérateur de télécommunications norvégien a revu à la baisse ses prévisions pour 2026, suite à des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux attentes. Le groupe publicitaire français Publicis PUBP.PA a progressé de 3,07% après avoir annoncé un chiffre d’affaires en hausse au premier semestre, porté par une forte demande de services marketing basés sur l’intelligence artificielle.