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Les actions européennes du secteur des semi-conducteurs reculent, les investisseurs prenant leurs bénéfices après le ralentissement de la hausse liée à l'IA
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 10:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** Les actions européennes du secteur des semi-conducteurs ont chuté à la suite d'une vague de ventes qui a continué de secouer le secteur technologique, déclenchée par les résultats de Broadcom publiés mercredi

** Les actions d'ASM International ASMI.AS , d'ASML

ASML.AS , de BESI BESI.AS et d'AIXTRON AIXGn.DE ont reculé de 3 % à 4 %, tandis que celles des fabricants de puces Infineon

IFXGn.DE , STMicroelectronics STMPA.PA , Soitec SOIT.PA , Siltronic WAFGn.DE et ams OSRAM AMS2.VI ont chuté de 3,5 % à 8 %

** “Après la forte remontée des valeurs du secteur des semi-conducteurs, en particulier celles liées à l’IA, je pense que nous traversons actuellement une période de prise de bénéfices salutaire”, a déclaré Veysel Taze, analyste chez Metzler, dans un e-mail

** Le sentiment des investisseurs avait commencé à montrer des signes d’euphorie excessive au cours des dernières semaines, a ajouté l’analyste

** “Les craintes ponctuelles liées à l’IA qui ont surgi de temps à autre se sont jusqu’à présent toujours avérées de courte durée”, a déclaré Michael Roeg, analyste chez Degroof Petercam, dans un e-mail

** “À court terme, les corrections techniques constituent selon moi un mécanisme salutaire pour réinitialiser le sentiment du marché et aligner les attentes des investisseurs”, a déclaré M. Taze

Semi-conducteurs

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BESI
274,4000 EUR Euronext Amsterdam -3,24%
BROADCOM
418,9100 USD NASDAQ -12,59%
INFINEON TECHNOLOGIES
79,3400 EUR XETRA -6,71%
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82,1500 EUR Euronext Bruxelles -2,67%
SILTRONIC
93,850 EUR XETRA -6,34%
SOITEC
150,0500 EUR Euronext Paris -4,12%
STMICROELECTRONICS
63,9200 EUR Euronext Paris -4,20%
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