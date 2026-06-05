Les actions européennes du secteur des semi-conducteurs reculent, les investisseurs prenant leurs bénéfices après le ralentissement de la hausse liée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** Les actions européennes du secteur des semi-conducteurs ont chuté à la suite d'une vague de ventes qui a continué de secouer le secteur technologique, déclenchée par les résultats de Broadcom publiés mercredi

** Les actions d'ASM International ASMI.AS , d'ASML

ASML.AS , de BESI BESI.AS et d'AIXTRON AIXGn.DE ont reculé de 3 % à 4 %, tandis que celles des fabricants de puces Infineon

IFXGn.DE , STMicroelectronics STMPA.PA , Soitec SOIT.PA , Siltronic WAFGn.DE et ams OSRAM AMS2.VI ont chuté de 3,5 % à 8 %

** “Après la forte remontée des valeurs du secteur des semi-conducteurs, en particulier celles liées à l’IA, je pense que nous traversons actuellement une période de prise de bénéfices salutaire”, a déclaré Veysel Taze, analyste chez Metzler, dans un e-mail

** Le sentiment des investisseurs avait commencé à montrer des signes d’euphorie excessive au cours des dernières semaines, a ajouté l’analyste

** “Les craintes ponctuelles liées à l’IA qui ont surgi de temps à autre se sont jusqu’à présent toujours avérées de courte durée”, a déclaré Michael Roeg, analyste chez Degroof Petercam, dans un e-mail

** “À court terme, les corrections techniques constituent selon moi un mécanisme salutaire pour réinitialiser le sentiment du marché et aligner les attentes des investisseurs”, a déclaré M. Taze