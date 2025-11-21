Les actions européennes chutent, les traders s'inquiètent de la technologie

Les actions européennes chutent après la baisse de Wall Street

Le marché est divisé sur l'interprétation des chiffres de l'emploi américain

Le Japon donne un signal verbal fort concernant son intervention sur le marché des changes

Les actions européennes ont chuté vendredi, prolongeant la chute de Wall Street dans la nuit, les traders continuant à s'inquiéter des valorisations des valeurs technologiques.

Les données sur l'emploi américain ont présenté un tableau mitigé, ajoutant à l'incertitude des traders et diminuant les espoirs que la Réserve fédérale réduise à nouveau ses taux d'intérêt cette année.

Les valeurs technologiques ont entraîné Wall Street dans une forte baisse jeudi, un rapport positif sur les bénéfices du fabricant de puces Nvidia NVDA.O n'ayant pas suffi à dissiper les craintes d'une bulle boursière alimentée par l'intelligence artificielle. La baisse s'est poursuivie au cours des échanges asiatiques de vendredi , les investisseurs se débarrassant des actifs les plus risqués.

À 1007 GMT, l'indice MSCI World Equity Index était en baisse de 0,5 % et en voie d'enregistrer une chute hebdomadaire de 3,2 %, sa plus forte baisse depuis le mois de mars .MIWD00000PUS .

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en baisse de 1% et l'indice londonien FTSE 100 était en baisse de 0,6%

"DES MOUVEMENTS "TRÈS CONTRE-INTUITIFS"

Déjà sous la pression du ralentissement général, les actions européennes du secteur de la défense .SXPARO sont tombées à leur plus bas niveau depuis début septembre, après que le président ukrainien a déclaré qu'il était prêt à travailler "honnêtement" sur un plan soutenu par les États-Unis pour mettre fin à la guerre.

Les données sur l'emploi américain publiées jeudi avec retard ont montré que la croissance de l'emploi s'est accélérée en septembre, mais que le taux de chômage est à son plus haut niveau depuis quatre ans.

Hani Redha, gestionnaire de portefeuille chez PineBridge Investments, a qualifié la réaction du marché aux données sur l'emploi et aux bénéfices de Nvidia de "très contre-intuitive".

"Je mettrais cela sur le compte d'un positionnement tendu et d'une sensibilité accrue au discours sur la bulle de l'IA, qui me semble exagéré", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il y a des parties du marché qui sont à juste titre sous pression et qui ne sont pas soutenues par les fondamentaux.

"Il se peut que Nvidia ait été une sorte de distributeur automatique de billets hier - les gens vendent ce qu'ils peuvent, pour enregistrer des gains, afin de couvrir les pertes spéculatives subies ailleurs."

Les marchés mondiaux ont été portés à des niveaux record par une frénésie d'investissement dans l'IA, mais certains acteurs du marché commencent à s'inquiéter du risque que les dépenses massives ne se traduisent pas par des progrès significatifs . Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, a déclaré en début de semaine qu'aucune entreprise ne serait épargnée si le boom de l'IA s'effondrait.

D'autres s'attendent toujours à de nouveaux gains liés à l'IA.

"L'IA reste un moteur essentiel des marchés boursiers. Nous nous attendons à ce que l'augmentation des dépenses d'investissement et l'accélération de l'adoption poussent les actions liées à l'IA à la hausse dans l'année à venir", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements d'UBS, dans une note mensuelle.

LE YEN STIMULÉ PAR UNE INTERVENTION VERBALE

Le ministre japonais des finances, Satsuki Katayama, a déclaré qu'une intervention sur le yen était possible, dans ses commentaires les plus forts jusqu'à présent sur la monnaie, qui a chuté d'environ 6 % depuis que la Première ministre Sanae Takaichi a été élue à la tête de son parti.

Le yen a trouvé un certain soutien après les commentaires, et était à 156,55 pour un dollar, toujours à portée du plus bas de 10 mois de jeudi à 157,9 JPY= .

Le cabinet japonais a approuvé un plan de relance économique d'une valeur d'environ 135 milliards de dollars.

L'euro est resté stable à 1,1516 $ EUR= et l'indice du dollar a également peu changé à 100,23 =USD , prévu pour un gain hebdomadaire de 0,8%.

Les rendements obligataires de la zone euro ont baissé, le rendement de référence du Bund allemand à 10 ans s'éloignant d'un plus haut de six semaines, en baisse de 5 points de base à 2,6726% DE10YT=RR .

Les prix du pétrole ont chuté pour la troisième journée consécutive, alors que les pressions américaines en faveur d'un accord entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre ont soulevé la possibilité d'une augmentation de l'offre de pétrole sur le marché.

Le bitcoin est tombé à son plus bas niveau en sept mois, à 82 013,57 $ BTC= .

L'or était en baisse de 0,9 % à 4 040,59 dollars l'once

