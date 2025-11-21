 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 12:18

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture presque stable pour le Dow Jones .DJI (+0,01%) mais en baisse de 0,41% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,81% pour le Nasdaq. .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O recule de près de 1% en avant-Bourse après avoir perdu 3,2% la veille, l'enthousiasme suscité par les résultats trimestriels du géant américain des puces s'étant rapidement estompé face à la résurgence des craintes de surévaluation du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Foxconn 2317.TW a par ailleurs annoncé vendredi qu'un centre de supercalcul qu'il construit avec Nvidia sera prêt au cours du premier semestre 2026 et qu'il sera le plus grand cluster GPU avancé de Taïwan.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O a reçu des offres d'achat préliminaires de la part de PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O , COMCAST

CMCSA.O et NETFLIX NFLX.O , a déclaré jeudi une source proche du dossier, une première étape pour une vente potentielle de l'ensemble ou de certaines des activités du studio de cinéma.

* META META.O - Mark Zuckerberg et les dirigeants actuels et anciens du groupe américain de réseaux sociaux ont accepté de verser 190 millions de dollars à la société pour mettre fin aux accusations des actionnaires selon lesquelles ils auraient porté préjudice à Meta en violant la confidentialité des utilisateurs de Facebook, selon un accord dévoilé jeudi.

* GAP GAP.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires comparables et de bénéfice pour le troisième trimestre, grâce à une forte demande tirée par le marketing pour ses marques de vêtements Old Navy et Banana Republic. L'action prend 4% en avant-Bourse.

* JPMORGAN JPM.N , BANK OF AMERICA BAC.N , CITIGROUP C.N - Un plan de sauvetage financier de 20 milliards de dollars pour l'Argentine, prévu par les trois banques américaines, a été abandonné, les groupes ayant opté pour un ensemble de prêts plus modestes et à court terme, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources.

* SALESFORCE CRM.N a déclaré jeudi enquêter sur une "activité inhabituelle" impliquant des applications publiées par l'entreprise de logiciels Gainsight qui auraient pu exposer les données des clients.

* AMAZON AMZN.O , PINTEREST PINS.N - Le régulateur australien en charge de la sécurité sur Internet a annoncé vendredi qu'il inclurait le service de streaming en direct Twitch, propriété d'Amazon, dans sa prochaine interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents, tout en exemptant la plateforme de partage d'images Pinterest de cette mesure.

* BRISTOL MEYERS SQUIBB BMY.N - Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a poursuivi jeudi Bristol Myers Squibb et Sanofi SASY.PA , accusant les deux fabricants de médicaments de ne pas avoir divulgué que le Plavix, utilisé pour prévenir des accidents vasculaires, n'était pas efficace chez de nombreux patients.

* GE HEALTHCARE GEHC.O a annoncé jeudi le rachat du fournisseur de logiciels d'imagerie médicale Intelerad pour 2,3 milliards de dollars en espèces, une opération avec laquelle le fabricant de dispositifs médicaux cherche à se développer sur les marchés des soins ambulatoires.

* JOBY AVIATION JOBY.N - La société de taxis volants électriques a poursuivi son concurrent ARCHER AVIATION ACHR.N devant un tribunal californien pour avoir prétendument volé ses secrets commerciaux, selon une plainte rendue publique jeudi.

* INTUIT INTU.O a annoncé jeudi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieure aux estimations, signe d'une demande croissante pour ses outils de gestion financière basés sur l'IA.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

