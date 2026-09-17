Les actions et les taux à court terme progressent légèrement après la hausse des taux de la Fed ; l'attention se tourne désormais vers la Banque d'Angleterre

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* Les actions européennes et les contrats à terme de Wall Street progressent après la hausse des taux de la Fed

* Les rendements des bons du Trésor à 2 ans frôlent leurs plus hauts niveaux depuis deux ans, le dollar se stabilise à son plus haut niveau depuis 7 semaines

* Les obligations à long terme restent stables, tous les regards sont tournés vers la décision de la BoE jeudi

(Mise à jour avec les premières évolutions des marchés européens)

par Marc Jones et Stella Qiu

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé et le dollar s'est stabilisé à son plus haut niveau depuis sept semaines jeudi, après que la Réserve fédérale américaine a procédé à sa première hausse des taux d'intérêt depuis plus de trois ans et que la baisse des cours du pétrole a contribué à apaiser la vague de ventes qui secouait les marchés obligataires mondiaux depuis des mois.

L'attention se porte désormais sur la Banque d'Angleterre (BoE), qui devrait maintenir ses taux inchangés plus tard dans la journée, mais tous les regards seront tournés vers la question de savoir si elle laissera entrevoir une hausse en novembre, compte tenu des pressions exercées par les prix de l'énergie. La Banque du Japon , en revanche, devrait très certainement relever ses taux d'intérêt vendredi.

Les principaux marchés boursiers européens ont ouvert en hausse de 0,2% à 0,5%. Une baisse de 1% des cours du pétrole a maintenu le Brent à 104 dollars le baril, mais la décision prise dans la nuit par la Fed a renforcé le sentiment que les banques centrales prennent désormais les devants face à l’inflation.

Le dollar américain s’est maintenu à son plus haut niveau depuis sept semaines sur les marchés des changes, soutenu par une hausse des rendements des bons du Trésor à court terme, les marchés pariant de plus en plus sur la possibilité que la Fed doive relever à nouveau ses taux. Il est toutefois à noter que les rendements de référence à 10 ans et à 30 ans n’ont pratiquement pas bougé.

Lisa Wang, responsable de la stratégie d’investissement pour la région EMEA chez Franklin Templeton Investment Solutions, a déclaré que la décision de mercredi renforçait « la crédibilité de la Fed et plafonnait les rendements à long terme, plutôt que de les faire grimper ».

Les investissements dans l’IA devant se poursuivre malgré les récentes mises en garde concernant ses risques, « dans l’ensemble, nous restons optimistes vis-à-vis du risque à l’échelle mondiale », a-t-elle ajouté.

L’attention de l’Europe se portait désormais sur la décision de la Banque d’Angleterre (BoE) concernant les taux d’intérêt, prévue à 11h00 GMT. Ceux-ci devraient rester à 3,75%, mais les investisseurs guettent le moindre signe indiquant que la dernière flambée des prix de l’énergie pourrait contraindre la BoE à emboîter le pas à la Fed et à la Banque centrale européenne et à relever ses taux d’ici peu.

Les contrats à terme sur le gaz naturel britannique et le Brent ont bondi de près de 20% ce mois-ci — une mauvaise nouvelle pour un pays fortement dépendant des importations d’énergie.

Les marchés monétaires tablent actuellement sur une probabilité de 80% d’une hausse d’un quart de point des taux de la BoE en novembre, qui pourrait être la première d’une série de quatre au cours de l’année prochaine. Les économistes semblent toutefois moins convaincus; seul environ un répondant sur huit, dans un récent sondage Reuters , s’attendait à une intervention en novembre.

LE PÉTROLE RECULE

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et le Nasdaq

NQc1 laissaient entrevoir une hausse d’environ 0,8% pour Wall Street à la reprise des échanges. .N

La livre sterling GBP= était en hausse de 0,10% à 1,3395 dollar avant la décision de la Banque d'Angleterre, alors que le dollar commençait tout juste à reculer par rapport au plus haut niveau atteint en sept semaines à la suite de la décision de la Fed, que son président Kevin Warsh avait qualifiée de « suppression d'une dose d'assouplissement ».

Les rendements des gilts britanniques de référence à 10 ans

GB10YT=RR étaient en légère hausse à 5,3%. Les Bunds allemands

DE10YT=RR avoisinaient les 3,53%, tandis que les bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR oscillaient juste en dessous du seuil clé des 5%.

La hausse de 0,25 point de pourcentage des taux décidée cette nuit par la Fed avait fait l’objet d’une décision unanime. Le graphique « dot plot » de la banque centrale prévoyait également une nouvelle hausse cette année, mais s’est abstenu de donner des indications quant à d’éventuelles mesures pour l’année prochaine.

Tai Hui, stratège en chef des marchés Asie-Pacifique chez JPMorgan Asset Management, a déclaré que les investisseurs devraient réévaluer les valorisations des actifs, en particulier celles des valeurs technologiques, si la Fed maintenait une politique restrictive à l'approche de 2027.

« Nous pensons que la probabilité que les taux directeurs américains repassent au-dessus de 5% reste limitée. Néanmoins, il semble peu probable qu’un catalyseur permettant de prolonger le marché haussier des actions se présente dans un avenir proche », a-t-il ajouté.

Les marchés des matières premières ont également été affectés par la hausse du dollar observée pendant la nuit. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont encore reculé de 1% après avoir chuté de 2,7% pendant la nuit, suite à des informations selon lesquelles l’Arabie saoudite proposait des cargaisons de brut via Oman.

Cela avait contribué à apaiser en partie les craintes concernant une perturbation de l’approvisionnement au Moyen-Orient, suite à la récente escalade de la guerre qui dure depuis sept mois, après les attaques menées par les combattants houthis soutenus par l’Iran contre des villes saoudiennes. O/R

L’or a toutefois fait preuve d’une certaine résilience, progressant de 0,7% à 4 293 dollars l’once XAU= , compensant ainsi une baisse similaire enregistrée pendant la nuit. GOL/

« Nous restons neutres vis-à-vis du dollar pour l’instant », a déclaré Mme Wang, de Franklin Templeton, expliquant que la « grande question » était de savoir si son statut de première monnaie de réserve mondiale allait s’affaiblir à plus long terme.