Les actions et le dollar restent stables dans l'attente du rapport sur l'emploi aux États-Unis ; le pétrole vacille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les embauches aux États-Unis devraient augmenter de 80 000 en juillet, après une hausse de 57 000 en juin

* Les marchés monétaires reflètent les avis partagés des opérateurs quant à une éventuelle hausse des taux de la Fed le mois prochain

* Le Brent recule, les investisseurs faisant fi des tensions pour se concentrer sur l'accord sur le détroit d'Ormuz

(Mise à jour des cours) par Amanda Cooper

Vendredi, les marchés boursiers mondiaux s'apprêtaient à enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire depuis mai, dans l'attente des chiffres clés de l'emploi aux États-Unis, l'optimisme des investisseurs face à la solide croissance des bénéfices et leur enthousiasme pour l'intelligence artificielle ayant contribué à compenser les inquiétudes liées au conflit au Moyen-Orient.

L’indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a progressé de 2,4% cette semaine, sa plus forte hausse en trois mois, et est resté stable vendredi, tandis que les actions des laboratoires pharmaceutiques et des entreprises technologiques ont fait grimper l’indice européen STOXX 600 .STOXX de 0,6% sur la journée et de 2% sur la semaine.

Après des épisodes de volatilité déclenchés par des inquiétudes quant à la pérennité de la reprise alimentée par l’IA, les investisseurs se concentrent désormais pleinement sur le rapport sur l’emploi américain attendu plus tard dans la journée, qui pourrait s’avérer crucial pour les perspectives en matière de taux d’intérêt. Les prévisions tablent sur une hausse de 80 000 emplois pour juillet, après une augmentation de 57 000 en juin, le taux de chômage devant rester stable à 4,2%.

LES TRADERS SONT DIVISÉS SUR LA HAUSSE DES TAUX DE LA FED

Les marchés monétaires montrent que les traders sont divisés sur la question de savoir si la Réserve fédérale relèvera ses taux le mois prochain, ce qui signifie que les chiffres de l’emploi de vendredi pourraient jouer un rôle déterminant pour faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. 0#USDIRPR

"Les rendements et l’inflation restant les principaux risques pour les actions, nous nous attendons à ce que les chiffres de l’emploi non agricole de vendredi soient interprétés selon le principe "une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle"", a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan, ajoutant qu’un chiffre de l’emploi solide renforcerait les anticipations de taux élevés plus longtemps et exercerait une pression à la hausse sur les taux.

À l’inverse, les actions pourraient réagir positivement à un rapport sur l’emploi non agricole décevant, les rendements s’apaisant et les anticipations de politique monétaire s’orientant vers une trajectoire accommodante, a ajouté M. Feroli.

Compte tenu de la réticence du président de la Fed, Kevin Warsh, à fournir la moindre indication sur l’orientation future de la politique monétaire, les données sur l’emploi pourraient avoir un impact encore plus important que d’habitude sur le marché, ont estimé les analystes.

"Un résultat exceptionnellement mauvais, ou au contraire très solide, peut ainsi avoir un impact bien plus important sur les cours qu’auparavant, lorsque la Fed était beaucoup plus claire quant à ses options. Les vides doivent être comblés par tout ce qui est disponible et le marché allait inévitablement se choisir lui-même comme solution; je soupçonne que l’impact concret de cette situation sera une hausse généralisée de la volatilité", a déclaré David Stritch, stratège chez Caxton.

Sur le marché américain, les contrats à terme sur le Nasdaq

NQc1 ont progressé de 0,6% et ceux sur le S&P 500 ESc1 de 0,3%. L'action Cloudflare NET.N a bondi de 16% vendredi en pré-ouverture, après avoir déjà grimpé de 18% jeudi à la clôture, suite aux prévisions optimistes du fournisseur de services cloud.

LE PÉTROLE REMONTE À NOUVEAU

Le conflit au Moyen-Orient a repris de plus belle après que les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont attaqué l’Arabie saoudite, un important fournisseur de pétrole. Riyad a averti que des attaques coordonnées menées par les Houthis et les milices irakiennes soutenues par l’Iran étaient imminentes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont inversé la tendance vendredi pour reculer de 0,7%, à environ 82 dollars le baril, les investisseurs faisant fi des avertissements de l’Arabie saoudite.

L’Iran, quant à lui, examine actuellement un projet de loi préliminaire qui interdirait aux navires américains, israéliens et autres navires "hostiles" de transiter par le détroit d’Ormuz, a rapporté jeudi l’agence de presse semi-officielle iranienne Fars, citant un député. Ce projet de loi prévoit des amendes pouvant atteindre 20% de la valeur de la cargaison d’un navire en cas de violation des restrictions proposées.

Les rendements des bons du Trésor sont restés pratiquement inchangés au cours de la journée, l’incertitude liée à la publication des chiffres de l’emploi ayant freiné l’activité boursière. Le rendement du bon à 2 ans US2YT=RR s’établissait en fin de séance à 4,243%, tandis que celui du bon à 10 ans

US10YT=RR s’échangeait à 4,67%.

La devise américaine s’est maintenue stable, laissant le yen japonais JPY= autour de 158,3 pour un dollar. Le rapport sur l’emploi américain pourrait déterminer les prochains mouvements du yen après que l’intervention historique sur le marché des changes menée la semaine dernière par le Japon et les États-Unis a déclenché une forte remontée.

L'or, quant à lui, a évolué à l'inverse du dollar, atteignant cette semaine son plus haut niveau depuis environ six semaines, alors que le dollar se négociait à des plus bas de six semaines. Le cours de l'or a progressé de près de 7% cette semaine, sa plus forte hausse depuis la mi-janvier, lorsqu'il avait atteint un record de 5 594 dollars. Il affichait en fin de séance une hausse de 2%, à 4 322 dollars l'once.