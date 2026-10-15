Les actions et le dollar reculent alors que la chute du secteur technologique s'accentue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés boursiers coréens et japonais malmenés par les inquiétudes liées à l'IA

* FedWatch indique que la probabilité implicite d'une hausse des taux le 28 octobre est de 25 %, contre 75 % pour un statu quo

* Le Brent recule de près de 2 %

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés américains)

par Marc Jones et Gregor Stuart Hunter

Une forte vague de ventes de titres technologiques a semé la panique sur les marchés boursiers mondiaux et fait chuter le dollar jeudi, alors que les paris massifs sur les centres de données et d’autres acteurs clés de l’IA ont été mis à mal par des taux d’intérêt élevés et en hausse.

Les échanges européens avaient apporté un répit relatif

.EU , mais avec les contrats à terme sur le Nasdaq en baisse de plus de 1 % et les rendements des obligations d'État chutant soudainement, les turbulences ne semblaient pas près de s'arrêter. .N

Le Nasdaq .IXIC et le S&P 500 .SPX avaient enregistré mercredi leur plus forte baisse journalière depuis juillet, après que des chiffres de l’inflation américaine plus élevés que prévu ont alimenté les anticipations de nouvelles hausses des taux de la Fed et de toutes les tensions que cela pourrait entraîner.

Jeudi, le moral des investisseurs a encore été mis à mal lorsque TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces high-tech, a appelé à la prudence alors même qu’il annonçait des bénéfices records, invoquant ce qu’il a qualifié d’« incertitudes macroéconomiques ».

Le laboratoire d’IA Anthropic, qui a annoncé une hausse de 45 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, n’a pas non plus réussi à remonter le moral des investisseurs.

CoreWeave CRWV.O , un opérateur de centres de données fortement endetté et au cœur de la récente tempête autour de l’IA, a encore chuté de 6,3 % dans les échanges avant l’ouverture, après une baisse de 15 % mercredi, tandis qu’Oracle

ORCL.O a reculé de 2,1 % après une chute de près de 9 %.

Le dollar était également en baisse, ce que les analystes ont qualifié de rupture par rapport à ses tendances récentes.

Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez State Street, a déclaré que la devise avait été soutenue par la reprise des hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, mais qu’une forte chute des marchés boursiers pourrait inverser la tendance.

« Les surpondérations les plus importantes en actions se trouvent aux États-Unis et nos données montrent que les ratios de couverture (des investisseurs étrangers) sur les positions américaines sont assez faibles », a ajouté M. Metcalfe, précisant que ces ratios étaient désormais inférieurs à 15 %, contre environ 25 % en avril.

VAGUE DE VENTES EN ASIE

Les fluctuations modérées des marchés boursiers européens s’expliquaient en partie par la taille relativement plus modeste du secteur technologique dans la région, mais aussi par le fait que la baisse des rendements des obligations d’État et des cours du pétrole LCOc1 et du gaz TRNLTTFMc1 avait contribué à atténuer certaines de ses récentes tensions.

La séance nocturne en Asie avait toutefois été brutale.

L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , dont la concentration de grands fabricants de puces en avait fait l’un des principaux bénéficiaires de l’euphorie liée à l’IA, a plongé de près de 8 %, enregistrant sa septième baisse consécutive, tandis que le Nikkei 225 .N225 reculait de 5 %, portant à six le nombre de séances consécutives de baisse à Tokyo. .T

TSMC 2330.TW a reculé de 2 %, malgré des bénéfices records. Samsung Electronics 005930.KS a chuté de près de 10 % et les fabricants de puces mémoire SK Hynix 000660.KS et Kioxia Holdings 285A.T ont chacun plongé de plus de 11 %.

Le coût de l’assurance contre le défaut de paiement des géants technologiques liés à l’IA a également augmenté, atteignant dans certains cas des niveaux records, avec un élargissement des swaps sur défaillance de crédit pour le géant du cloud computing Oracle ORCL.N , l’investisseur japonais dans l’IA SoftBank 9984.T et l’opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O .

« La vague de ventes en Asie ressemble moins à une détérioration soudaine des fondamentaux du secteur technologique qu’à une réévaluation du coût du capital », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank à Singapour.

L'OR PROGRESSE, LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES RECULENT

L’attrait pour la sécurité a fait grimper l’or de 1 % XAU= à Londres, même si c’est la chute marquée des rendements des obligations d’État qui a véritablement retenu l’attention, compte tenu des récentes inquiétudes qui les ont touchées.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans, qui évoluent à l’inverse des cours, ont chuté vers les 5 %, enregistrant leur plus forte baisse quotidienne depuis plus d’un an.

Les nouvelles données sur les ventes au détail aux États-Unis ont montré qu’elles avaient progressé plus que prévu le mois dernier, soutenues par la hausse des prix de l’essence, mais elles ont également révélé que les dépenses dans les autres secteurs restaient modérées.

Les contrats à terme de Wall Street laissaient toutefois présager une poursuite des turbulences boursières. Les principaux marchés boursiers américains .N ont enregistré mercredi une troisième baisse consécutive, après que l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis s'est accélérée plus que prévu en septembre.

Jeudi, les contrats à terme du Nasdaq NQc1 affichaient une nouvelle baisse de 1,25 %.

LES TRADERS PARIENT SUR UNE HAUSSE DES TAUX DE LA FED

Les données sur l’inflation américaine publiées mercredi ont une nouvelle fois modifié les anticipations concernant la trajectoire des taux de la Fed, les traders ayant brièvement intégré une probabilité à peu près égale d’une hausse ce mois-ci, avant de revoir leurs paris à la baisse.

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux (Fed funds) anticipent désormais une probabilité implicite de 75 % que la banque centrale américaine maintienne ses taux inchangés à l’issue de sa prochaine réunion de deux jours, le 28 octobre, un chiffre pratiquement inchangé par rapport au début de la semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Sur les marchés des changes, le dollar a reculé après avoir atteint son plus haut niveau depuis 18 mois. Face au yen JPY= , il a perdu 0,4 % à 157,725 yens, tandis que l’euro EUR= a progressé de 0,6 % à 1,12 dollar et que la livre sterling GBP= a gagné 0,5 % pour s’échanger à 1,32 dollar.

Sur les marchés pétroliers , le Brent LCOc1 reculait de près de 2 % à 104 dollars le baril, les opérateurs évaluant les effets de l'assouplissement des sanctions américaines sur l'offre par rapport aux attaques contre le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.