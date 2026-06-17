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Les actions et le dollar progressent légèrement avant les débuts de Warsh ; le pétrole remonte après ses récentes baisses
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 18:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent en hausse après les déclarations de Trump sur l'accord avec l'Iran

* Warsh devra trouver un équilibre entre la position accommodante de Trump et les prix orientés à la hausse

* Le dollar se raffermit; les actions progressent légèrement

(Mise à jour à midi) par Caroline Valetkevitch et Danilo Masoni

Les principaux indices boursiers et le dollar américain ont légèrement progressé mercredi, à la veille des débuts de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale, tandis que les cours du pétrole ont augmenté en raison des doutes suscités par l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran.

La Fed devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés à l'issue de la première réunion présidée par Warsh, tandis qu'une nouvelle déclaration de politique générale et les projections économiques devraient refléter les inquiétudes croissantes concernant l'inflation alimentée par la guerre en Iran, malgré le récent accord de paix.

Les projections des membres du comité en mars indiquaient que la plupart s’attendaient à une baisse des taux.

« C’est la première fois que M. Warsh préside la Fed et les attentes portent moins sur ce qu’il va faire aujourd’hui… que sur sa communication », a déclaré Adam Sarhan,directeur général de 50 Park Investments à New York.

Le président américain Donald Trump a déclaré que son nouvel accord de cessez-le-feu avec l’Iran n’était pas définitif et qu’il pourrait reprendre la guerre s’il n’était pas satisfait. Israël a lancé de nouvelles frappes aériennes au Liban.

Les cours du pétrole ont augmenté après avoir baissé en début de semaine. La baisse des prix avait commencé à apaiser les craintes d’un ralentissement économique, en particulier en Europe, grande importatrice d’énergie. L’Agence internationale de l’énergie a indiqué que le marché pétrolier connaîtrait un excédent d’offre important en 2027, après s’être remis de la fermeture du détroit d’Ormuz.

Le brut américain CLc1 a progressé de 0,85% à 76,70 dollars le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 79,51 dollars le baril, en hausse de 0,7% sur la journée.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 202,89 points, soit 0,39%, à 52.202,56, le S&P 500 .SPX a gagné 6,80 points, soit 0,09%, à 7.518,15 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 17,05 points, soit 0,07%, à 26.393,40.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 2,81 points, soit 0,25%, pour atteindre 1.131,11. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,52%.

L'action BMW BMWG.DE a chuté après que le constructeur automobile allemand a revu à la baisse ses prévisions pour 2026, invoquant un ralentissement en Chine et l'impact de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

L'action SpaceX SPCX.O a reculé pour la première fois depuis son introduction en bourse vendredi dernier. Elle clôturait en baisse de 2,3%.

LE DOLLAR RESTE STABLE

L’attente des déclarations de M. Warsh a permis au dollar de se maintenir à un niveau plus élevé. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,14% à 99,69, tandis que l'euro

EUR= reculait de 0,14% à 1,1591 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,16% à 160,19. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 0,75 point de base, passant de 4,428% mardi en fin de séance à 4,436%.

Le ralentissement des anticipations d’inflation a soutenu les obligations d’État de la zone euro pour un cinquième jour consécutif, leur plus longue série haussière depuis février, poussant les rendements allemands à 10 ans DE10YT=RR , référence de la zone euro, à leur plus bas niveau depuis début avril.

Kevin Warsh

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