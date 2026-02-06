 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions et le bitcoin se redressent, les métaux précieux regagnent du terrain
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 23:16

L'indice MSCI des
actions mondiales a progressé de 1,5 % vendredi, enregistrant
ainsi sa plus forte progression depuis des mois, après avoir
chuté lors de cinq des six séances précédentes, tandis que le bitcoin a également rebondi après une chute brutale et que les
prix de l'or et de l'argent au comptant ont regagné un peu de
terrain perdu.
    Les prix du pétrole  ont légèrement augmenté, les
investisseurs surveillant les négociations  entre les
États-Unis et l'Iran et évaluant la possibilité d'un conflit au
Moyen-Orient qui perturberait l'approvisionnement.
    Une reprise des actions à Wall Street a stimulé l'indice
mondial, les investisseurs revenant sur les valeurs
technologiques américaines  .SPLRCT , en particulier les
semi-conducteurs. Les actions du secteur technologique ont été
massivement vendues au cours des trois dernières séances en
raison des inquiétudes concernant les dépenses et les
perturbations de la concurrence liées à l'essor de
l'intelligence artificielle.
    
    LE PLAN DE DÉPENSES D'AMAZON GONFLE LE TOTAL DE
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Les actions d'Amazon.com  AMZN.O  ont terminé en baisse de 5,6 %
après l'annonce de plans de dépenses considérables jeudi en fin
de journée, augmentant le total des dépenses en intelligence
artificielle pour 2026  par Amazon, Microsoft  MSFT.O ,
Alphabet  GOOGL.O  et Meta Platforms  META.O  à un montant
estimé à 600 milliards de dollars. Le secteur technologique a
également été touché cette semaine par les inquiétudes
concernant la perturbation de l'IA  dans les secteurs des
logiciels et des services de données.
    En ce qui concerne le rebond du S&P 500 vendredi, Robert
Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à
Fairfield, Connecticut, a souligné l'achat technique après que
l'indice de référence a perdu du terrain au cours de six des
sept dernières séances et que l'indice a atteint sa moyenne
mobile à 100 jours. Cette situation a apporté un soutien
supplémentaire, de même que le redressement du bitcoin et le
fait que les investisseurs ont reconsidéré leurs craintes liées
à l'intelligence artificielle.
    "Le marché semble s'être un peu emballé à la baisse et l'on
assiste donc à un rebond des valeurs technologiques,
industrielles et financières. Il s'agit d'un repli sain", a
déclaré Pavlik, suggérant également que les investisseurs ont
recalculé le moment où les perturbations causées par l'IA au
secteur des logiciels se matérialiseraient.
    "La prise de conscience que ce n'est pas quelque chose qui
se produit aujourd'hui a ramené un peu plus de sérénité sur le
marché", a-t-il déclaré. 
    Les gains les plus importants ont été concentrés dans les
fabricants de puces, l'indice des semi-conducteurs de
Philadelphie  .SOX  se redressant de 5,7 % après trois pertes
quotidiennes consécutives. L'indice S&P 500 des logiciels et
services  .SPLRCIS  a terminé en hausse de 2,4% après avoir
perdu plus de 17% au cours des sept dernières séances. 
A Wall Street , le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a
gagné 1 206,95 points, soit 2,47%, à 50 115,67, pour un record
de clôture et son premier dépassement de la barre des 50 000.
    Le S&P 500  .SPX  a gagné 133,90 points, soit 1,97%, pour
atteindre 6 932,30 points, les secteurs de l'industrie, des
biens de consommation courante et de l'énergie ayant clôturé à
un niveau record. L'indice Dow Jones Transportation Average
 .DJT , sensible à la conjoncture, a également atteint un niveau
record. 
    Le Nasdaq Composite  .IXIC  a terminé en hausse de 490,63
points, soit 2,18%, à 23 031,21, pour son plus grand gain en une
journée depuis la fin du mois de novembre. 
    Sur la semaine, le Nasdaq a perdu 1,84%, le S&P 500 a reculé
de 0,1%, mais le Dow Jones a progressé de 2,5%. 
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
augmenté de 15,74 points, soit 1,53%, pour atteindre 1 042,98,
enregistrant ainsi sa plus forte hausse en une journée depuis le
mois de mai. Cependant, l'indice des actions de 47 pays affiche
toujours une légère perte pour la semaine. 
    Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a terminé
en hausse de 0,89%, mais il a légèrement baissé pour la semaine.
    
    REBOND DES CRYPTO-MONNAIES ET DES MÉTAUX PRÉCIEUX
    Les crypto-monnaies  ont réussi à se redresser
fortement pour stopper une chute brutale pour l'instant après un
effondrement jeudi , qui faisait partie d'une baisse plus
importante qui a fait perdre 2 000 milliards de dollars de
valeur au marché depuis le mois d'octobre.
    Bitcoin  BTC=  a gagné 10,79% à 69 909,01 $. L'Ethereum
 ETH=  a augmenté de 10,88 % à 2 047,77 $.
    "On peut se demander si ce rebond se poursuit ou non. Cela a
soulevé des questions sur le bitcoin en tant que réserve de
valeur et sur la sécurité relative qu'il apporte, mais lorsqu'il
rebondit, vous ne recevez pas les appels de marge que vous
recevriez probablement lorsqu'il se vend", a déclaré Pavlik.
    
En ce qui concerne les métaux précieux , l'or a progressé
grâce à la chasse aux bonnes affaires, à un dollar légèrement
plus faible et aux préoccupations persistantes concernant les
négociations entre les États-Unis et l'Iran à Oman. L'argent
s'est redressé après avoir atteint son plus bas niveau en un
mois et demi.
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 3,93% à 4 957,39
dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1 
ont gagné 2% à 4 958,50 dollars l'once. L'argent au comptant
 XAG=  a augmenté de 8,6% à 77,36 dollars l'once. 
    
    L'ENQUÊTE MONTRE UNE AMÉLIORATION DU MORAL DES CONSOMMATEURS
AMÉRICAINS
Sur le marché des changes , l'indice du dollar, valeur
refuge, a baissé alors que les actifs à risque ont rebondi. Un
peu plus tôt, le billet vert avait réduit ses pertes après
qu'une enquête américaine  ait montré que le moral des
consommateurs s'était légèrement amélioré au début du mois de
février, malgré les inquiétudes persistantes concernant le
marché de l'emploi et l'augmentation du coût de la vie.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
baissé de 0,36% à 97,61, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,41% à
1,1823 $.
    La livre sterling  GBP=  s'est renforcée de 0,67% à 1,3616
dollar après avoir chuté lors de la séance précédente. 
Mais face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,04% à 157,1, alors que les investisseurs surveillent les
élections de dimanche, , dans lesquelles la Première
ministre Sanae Takaichi vise à renforcer sa majorité au
Parlement. 
Dans les bons du Trésor américain , les rendements du
Trésor américain à deux ans ont rebondi d'un plus bas de plus de
trois mois avant le rapport de janvier sur les salaires
retardés, qui fournira des indices sur la force du marché du
travail la semaine prochaine.
Sur le front de la politique monétaire américaine, les
opérateurs continuent de parier que la prochaine baisse des taux
de la Réserve fédérale américaine aura lieu en juin, selon
l'outil FedWatch du CME Group .
    Le rendement du billet à deux ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Fed, a augmenté de 1,3 point de base à 3,496%, contre 3,483%
jeudi en fin de journée.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a baissé de 0,4 point de base à 4,206%, tandis
que le rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a baissé
de 1 point de base à 4,853%.
    Les prix du pétrole ont légèrement augmenté. Le chef de la
diplomatie iranienne a déclaré que les négociations nucléaires
avec les Etats-Unis, sous la médiation d'Oman, avaient bien
commencé et qu'elles allaient se poursuivre.
    Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en hausse de
0,41%, ou 26 cents, à 63,55 dollars le baril, et le Brent
 LCOc1  s'est établi à 68,05 dollars le baril, en hausse de
0,74%, ou 50 cents.

Valeurs associées

ALPHABET-A
322,8100 USD NASDAQ -2,55%
AMAZON.COM
210,3200 USD NASDAQ -5,55%
Argent
77,77 USD Six - Forex 1 0,00%
BTC/USD
71 373,3045 USD CryptoCompare +0,12%
DJ TRANSPORT
19 892,36 Pts Index Ex +1,77%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 115,67 Pts Index Ex +2,47%
EUR/USD SPOT
1,1812 USD Six - Forex 1 0,00%
GBP/USD SPOT
1,3613 Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
661,6900 USD NASDAQ -1,27%
MICROSOFT
401,1400 USD NASDAQ +1,90%
NASDAQ Composite
23 031,21 Pts Index Ex +2,18%
Nikkei 225
54 253,68 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 959,02 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
68,14 USD Ice Europ +1,22%
Pétrole WTI
63,51 USD Ice Europ +0,78%
S&P 500 INDEX
6 932,30 Pts CBOE +1,97%
STOXX Europe 600
617,12 Pts DJ STOXX -0,16%
USA BENCHMARK 10A
4,217 Rates -0,61%
USA BENCHMARK 2A
3,549 Rates +0,60%
USD/JPY SPOT
157,1995 Six - Forex 1 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les légendes italiennes du ski Deborah Compagnoni et Alberto Tomba allument la vasque olympique sous l'Arc de la paix à Milan, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan Cortina, le 6 février 2026 ( POOL / Jamie Squire )
    Andiamo! L'Italie lance ses JO d'hiver avec une cérémonie qui célèbre l'harmonie
    information fournie par AFP 06.02.2026 23:54 

    C'est parti: l'Italie a lancé vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina avec une cérémonie d'ouverture tenue simultanément sur quatre sites, du mythique stade San Siro aux villages alpins de Cortina, Predazzo et Livigno, pour célébrer "l'harmonie" ... Lire la suite

  • Inauguration de l'unité pilote de recyclage de batteries - Projet ReLieVe à Trappes
    Eramet suspend son directeur financier-FT
    information fournie par Reuters 06.02.2026 22:53 

    Le groupe minier français Eramet a suspendu son directeur financier Abel Martins-Alexandre, quelques jours après avoir remercié son directeur général en ‍raison de désaccords sur les "méthodes de fonctionnement", a rapporté vendredi le Financial Times, citant des ... Lire la suite

  • Le ministre syrien de la Justice, Mazhar al-Wais (g), et le vice-Premier ministre libanais, Tarek Metri (d), signent un accord d'échange de prisonniers à Beyrouth, le 6 février 2026 ( AFP / JOSEPH EID )
    Le Liban et la Syrie signent un accord sur le transfert de prisonniers syriens
    information fournie par AFP 06.02.2026 22:49 

    Le Liban a signé vendredi un accord avec la Syrie pour lui remettre quelque 300 prisonniers syriens, une mesure censée ouvrir une nouvelle page entre les deux pays aux relations tendues par le passé. Gouvernée pendant des dizaines d'années par le clan Assad, la ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street en forte hausse pour terminer une semaine agitée
    information fournie par AFP 06.02.2026 22:46 

    La Bourse de New York a clôturé sur les chapeaux de roue vendredi, le Dow Jones s'offrant même un record au-delà des 50.000 points, à l'issue d'une semaine marquée par de fortes turbulences dans le secteur technologique. Le Dow Jones a grimpé de 2,47% à 50.115,67 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank