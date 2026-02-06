Les actions et le bitcoin se redressent, les métaux précieux regagnent du terrain

L'indice MSCI des actions mondiales a progressé de 1,5 % vendredi, enregistrant ainsi sa plus forte progression depuis des mois, après avoir chuté lors de cinq des six séances précédentes, tandis que le bitcoin a également rebondi après une chute brutale et que les prix de l'or et de l'argent au comptant ont regagné un peu de terrain perdu. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, les investisseurs surveillant les négociations entre les États-Unis et l'Iran et évaluant la possibilité d'un conflit au Moyen-Orient qui perturberait l'approvisionnement. Une reprise des actions à Wall Street a stimulé l'indice mondial, les investisseurs revenant sur les valeurs technologiques américaines .SPLRCT , en particulier les semi-conducteurs. Les actions du secteur technologique ont été massivement vendues au cours des trois dernières séances en raison des inquiétudes concernant les dépenses et les perturbations de la concurrence liées à l'essor de l'intelligence artificielle. LE PLAN DE DÉPENSES D'AMAZON GONFLE LE TOTAL DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Les actions d'Amazon.com AMZN.O ont terminé en baisse de 5,6 % après l'annonce de plans de dépenses considérables jeudi en fin de journée, augmentant le total des dépenses en intelligence artificielle pour 2026 par Amazon, Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Meta Platforms META.O à un montant estimé à 600 milliards de dollars. Le secteur technologique a également été touché cette semaine par les inquiétudes concernant la perturbation de l'IA dans les secteurs des logiciels et des services de données. En ce qui concerne le rebond du S&P 500 vendredi, Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut, a souligné l'achat technique après que l'indice de référence a perdu du terrain au cours de six des sept dernières séances et que l'indice a atteint sa moyenne mobile à 100 jours. Cette situation a apporté un soutien supplémentaire, de même que le redressement du bitcoin et le fait que les investisseurs ont reconsidéré leurs craintes liées à l'intelligence artificielle. "Le marché semble s'être un peu emballé à la baisse et l'on assiste donc à un rebond des valeurs technologiques, industrielles et financières. Il s'agit d'un repli sain", a déclaré Pavlik, suggérant également que les investisseurs ont recalculé le moment où les perturbations causées par l'IA au secteur des logiciels se matérialiseraient. "La prise de conscience que ce n'est pas quelque chose qui se produit aujourd'hui a ramené un peu plus de sérénité sur le marché", a-t-il déclaré. Les gains les plus importants ont été concentrés dans les fabricants de puces, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX se redressant de 5,7 % après trois pertes quotidiennes consécutives. L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a terminé en hausse de 2,4% après avoir perdu plus de 17% au cours des sept dernières séances. A Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 1 206,95 points, soit 2,47%, à 50 115,67, pour un record de clôture et son premier dépassement de la barre des 50 000. Le S&P 500 .SPX a gagné 133,90 points, soit 1,97%, pour atteindre 6 932,30 points, les secteurs de l'industrie, des biens de consommation courante et de l'énergie ayant clôturé à un niveau record. L'indice Dow Jones Transportation Average .DJT , sensible à la conjoncture, a également atteint un niveau record. Le Nasdaq Composite .IXIC a terminé en hausse de 490,63 points, soit 2,18%, à 23 031,21, pour son plus grand gain en une journée depuis la fin du mois de novembre. Sur la semaine, le Nasdaq a perdu 1,84%, le S&P 500 a reculé de 0,1%, mais le Dow Jones a progressé de 2,5%. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 15,74 points, soit 1,53%, pour atteindre 1 042,98, enregistrant ainsi sa plus forte hausse en une journée depuis le mois de mai. Cependant, l'indice des actions de 47 pays affiche toujours une légère perte pour la semaine. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en hausse de 0,89%, mais il a légèrement baissé pour la semaine. REBOND DES CRYPTO-MONNAIES ET DES MÉTAUX PRÉCIEUX Les crypto-monnaies ont réussi à se redresser fortement pour stopper une chute brutale pour l'instant après un effondrement jeudi , qui faisait partie d'une baisse plus importante qui a fait perdre 2 000 milliards de dollars de valeur au marché depuis le mois d'octobre. Bitcoin BTC= a gagné 10,79% à 69 909,01 $. L'Ethereum ETH= a augmenté de 10,88 % à 2 047,77 $. "On peut se demander si ce rebond se poursuit ou non. Cela a soulevé des questions sur le bitcoin en tant que réserve de valeur et sur la sécurité relative qu'il apporte, mais lorsqu'il rebondit, vous ne recevez pas les appels de marge que vous recevriez probablement lorsqu'il se vend", a déclaré Pavlik. En ce qui concerne les métaux précieux , l'or a progressé grâce à la chasse aux bonnes affaires, à un dollar légèrement plus faible et aux préoccupations persistantes concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran à Oman. L'argent s'est redressé après avoir atteint son plus bas niveau en un mois et demi. L'or au comptant XAU= a augmenté de 3,93% à 4 957,39 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont gagné 2% à 4 958,50 dollars l'once. L'argent au comptant XAG= a augmenté de 8,6% à 77,36 dollars l'once. L'ENQUÊTE MONTRE UNE AMÉLIORATION DU MORAL DES CONSOMMATEURS AMÉRICAINS Sur le marché des changes , l'indice du dollar, valeur refuge, a baissé alors que les actifs à risque ont rebondi. Un peu plus tôt, le billet vert avait réduit ses pertes après qu'une enquête américaine ait montré que le moral des consommateurs s'était légèrement amélioré au début du mois de février, malgré les inquiétudes persistantes concernant le marché de l'emploi et l'augmentation du coût de la vie. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,36% à 97,61, avec l'euro EUR= en hausse de 0,41% à 1,1823 $. La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,67% à 1,3616 dollar après avoir chuté lors de la séance précédente. Mais face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,04% à 157,1, alors que les investisseurs surveillent les élections de dimanche, , dans lesquelles la Première ministre Sanae Takaichi vise à renforcer sa majorité au Parlement. Dans les bons du Trésor américain , les rendements du Trésor américain à deux ans ont rebondi d'un plus bas de plus de trois mois avant le rapport de janvier sur les salaires retardés, qui fournira des indices sur la force du marché du travail la semaine prochaine. Sur le front de la politique monétaire américaine, les opérateurs continuent de parier que la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale américaine aura lieu en juin, selon l'outil FedWatch du CME Group . Le rendement du billet à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, a augmenté de 1,3 point de base à 3,496%, contre 3,483% jeudi en fin de journée. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 0,4 point de base à 4,206%, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 1 point de base à 4,853%. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que les négociations nucléaires avec les Etats-Unis, sous la médiation d'Oman, avaient bien commencé et qu'elles allaient se poursuivre. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 0,41%, ou 26 cents, à 63,55 dollars le baril, et le Brent LCOc1 s'est établi à 68,05 dollars le baril, en hausse de 0,74%, ou 50 cents.