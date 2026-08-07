Les actions du secteur solaire progressent après l'annonce par Trump de mesures commerciales visant à concurrencer la Chine

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7 août - ** Les actions des entreprises du secteur solaire progressent après l'annonce par le président américain Donald Trump de mesures commerciales visant à concurrencer la Chine ** Jeudi, la Maison Blanche a imposé une série de prix planchers et un droit de douane de 15% sur les produits à base de polysilicium, matière première utilisée dans les semi-conducteurs et les panneaux solaires, principalement produite par la Chine

** Cours des actions des entreprises du secteur solaire: SunRun RUN.O en hausse d’environ 7%, SolarEdge Technologies

SEDG.O gagne 3,2% et Enphase Energy ENPH.O progresse d’environ 5%

** First Solar FSLR.O progresse de 8,5%, Canadian Solar

CSIQ.O gagne 3,5% et les actions cotées aux États-Unis du fabricant de modules solaires JinkoSolar Holding, basé à Shanghai JKS.N , gagnent 3,4%