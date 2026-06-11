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Les actions du secteur énergétique américain chutent après l'annonce par Trump de l'annulation des frappes contre l'Iran
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 19:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY recule de 0,8 %, suivant la baisse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 3,8 % à 89,74 $ le baril; les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 chutent de 3,3 % à 87,16 $ le baril ** Le président américain Donald Trump annule les frappes prévues contre l'Iran, quelques heures après avoir menacé de nouveaux bombardements et exprimé son intention de "s'emparer" de l'île de Kharg, plaque tournante des exportations de pétrole

** Les géants de l'énergie Chevron CVX.N reculent d'environ 1 % et Exxon Mobil XOM.N perd 1,5 %

** EQT Corp EQT.N , Devon Energy DVN.N , ConocoPhillips

COP.N et APA Corp APA.O reculent de 2,7 % à 3,5 %; elles figurent parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice énergétique

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O et Halliburton HAL.N ont chacune légèrement reculé

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N reculent de 1,2 % et PBF Energy PBF.N perd environ 2 %

Valeurs associées

APA
37,2400 USD NASDAQ -2,00%
BAKER HUGHES RG-A
63,4250 USD NASDAQ +0,64%
CHEVRON
188,120 USD NYSE -0,90%
CONOCOPHILLIPS
117,260 USD NYSE -2,21%
DEVON ENERGY
45,200 USD NYSE -3,03%
EQT
51,540 USD NYSE -2,05%
EXXON MOBIL
148,350 USD NYSE -1,53%
Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
39,919 USD NYSE +0,49%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
PBF ENER RG-A
41,895 USD NYSE -1,61%
PHILLIPS 66
181,105 USD NYSE -0,34%
Pétrole Brent
90,64 USD Ice Europ -4,59%
Pétrole WTI
87,92 USD Ice Europ -4,33%
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