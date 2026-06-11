Les actions du secteur énergétique américain chutent après l'annonce par Trump de l'annulation des frappes contre l'Iran

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11 juin - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY recule de 0,8 %, suivant la baisse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 3,8 % à 89,74 $ le baril; les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 chutent de 3,3 % à 87,16 $ le baril ** Le président américain Donald Trump annule les frappes prévues contre l'Iran, quelques heures après avoir menacé de nouveaux bombardements et exprimé son intention de "s'emparer" de l'île de Kharg, plaque tournante des exportations de pétrole

** Les géants de l'énergie Chevron CVX.N reculent d'environ 1 % et Exxon Mobil XOM.N perd 1,5 %

** EQT Corp EQT.N , Devon Energy DVN.N , ConocoPhillips

COP.N et APA Corp APA.O reculent de 2,7 % à 3,5 %; elles figurent parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice énergétique

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O et Halliburton HAL.N ont chacune légèrement reculé

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N reculent de 1,2 % et PBF Energy PBF.N perd environ 2 %