Les actions du secteur du transport et du camionnage chutent en raison des craintes suscitées par l'IA

12 février - ** Les actions des entreprises de transport routier et de logistique ont été touchées jeudi, les craintes concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle se répandant

** L'indice Dow Jones des transports .DJT , en chute libre depuis des niveaux record, a récemment perdu ~4% et est en passe de connaître sa pire journée depuis avril dernier, lorsque le Président Donald Trump a annoncé ses tarifs douaniens "Liberation Day" ** L'industrie des transports est la dernière victime en date, car les investisseurs découvrent que le paysage de l'IA n'est pas seulement un terrain fertile pour les actions - c'est aussi un champ de mines

** 17 des 20 composantes du DJT sont dans le rouge, les sociétés de logistique Landstar System LSTR.O et C.H. Robinson

CHRW.O étant les plus gros perdants, avec des baisses respectives de 17 % et 14 % ** La déroute de jeudi semble avoir été déclenchée par Algorhythm Holdings RIME.O , qui a déclaré que son unité SemiCab a augmenté les volumes de fret des clients de 300%-400% "sans une augmentation correspondante des effectifs opérationnels"

** Les actions de RIME ont bondi de plus de 80 % au cours de la séance pour atteindre 1,51 $. Elles étaient en hausse de ~33% en dernier lieu ** Avant le mois d'août, la principale activité de RIME était la vente de machines à karaoké. Elle a vendu cette activité à Stingray Music en août et a changé de nom pour devenir Algorhythm, en remplacement de The Singing Machine Company

** D'autres valeurs ont été touchées au cours de la séance: RXO RXO.N 20%, Expeditors International of Washington EXPD.N 13% et J.B. Hunt Transportation Services JBHT.O 5%

** Le carnage a également traversé l'étang vers l'Europe: la société suisse Kuehne + Nagel KNIN.S a perdu 13% et la société danoise DSV A/S DSV.CO a perdu >10% jeudi