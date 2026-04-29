Les actions du secteur du stockage de données s'envolent, les prévisions optimistes de Seagate renforçant la confiance dans les dépenses liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (évolution du cours de l'action au paragraphe 4, capitalisation boursière au paragraphe 5) par Zaheer Kachwala

Les actions des sociétés de stockage de données ont bondi mercredi, au lendemain des prévisions optimistes de Seagate Technology STX.O concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices , qui laissent présager que les dépenses des entreprises en équipements d'intelligence artificielle resteront soutenues.

Les prévisions optimistes de Seagate et la flambée des actions du secteur du stockage soulignent la confiance des investisseurs dans le fait que les dépenses des entreprises en matière d'IA soutiendront la demande d'équipements de stockage de données, malgré les inquiétudes plus générales du marché concernant le rythme d'adoption de l'IA.

Les entreprises ont investi des sommes croissantes dans les disques de données, les disques durs et autres supports de stockage numérique, alors qu'elles se sont empressées de mettre à niveau leurs modèles et leurs infrastructures d'intelligence artificielle.

L'action Seagate a bondi de près de 17%, tandis que Western Digital WDC.O a grimpé de 9%, Micron Technology MU.O a progressé d'environ 4% et SanDisk SNDK.O a augmenté de près de 8%.

Si ces gains se confirment, ces quatre entreprises de technologies de stockage devraient voir leur valeur boursière cumulée augmenter de plus de 60 milliards de dollars.

“L'IA amplifie la demande dans les applications existantes telles que la vidéo, où les grands fournisseurs de cloud intègrent l'IA dans leurs plateformes pour stimuler l'engagement des utilisateurs et les opportunités de revenus, ce qui favorise la création de nouvelles vidéos et le besoin de les stocker”, a déclaré Dave Mosley, directeur général de Seagate, lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Les analystes de Morningstar ont indiqué que le développement de l'IA devrait conférer aux fabricants de disques durs un pouvoir de fixation des prix accru au moins jusqu'en 2030, voire plus longtemps, ce qui pourrait encore faire grimper les valorisations.

Seagate, dont les actions ont déjà plus que doublé depuis le début de l'année, prévoit un chiffre d'affaires de 3,45 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour le quatrième trimestre, à 100 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) près, dépassant les estimations de 3,16 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon les données compilées par LSEG.

Les dirigeants de Seagate et de son concurrent Western Digital ont précédemment déclaré que leur capacité était entièrement allouée et épuisée jusqu'à la fin de l'année 2026.

Lors de la séance de mardi, le Nasdaq .IXIC a chuté de près de 1%, pénalisé par les inquiétudes concernant le boom de l'IA après la publication d'un rapport indiquant qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires ces derniers mois.

La hausse de la demande de stockage s'accompagne également d'une flambée des prix de la mémoire, les centres de données, très gourmands en énergie, utilisant une part importante de mémoire à haut débit pour stocker et traiter d'énormes quantités d'informations.

La pénurie de puces mémoire a poussé les entreprises à se démener pour trouver du matériel capable de soutenir leurs efforts en matière d'IA et de stocker des données, ce qui profite à des sociétés telles que Seagate, qui fabriquent des disques durs physiques.