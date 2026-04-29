Les actions du secteur du stockage de données bondissent après les prévisions optimistes de Seagate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

29 avril - ** Les actions des sociétés de stockage de donnéesbondissent alors que les prévisions optimistes de Seagate Technology STX.O renforcent la confiance dans les dépenses des entreprises en matière d'IA

** Seagate bonditde 19%, Western Digital WDC.O progressede 12% et SanDisk SNDK.O s'envole de 9,4%: les trois titres ont atteint des records intrajournaliers

** Micron Technology MU.O gagne 4,6%

** Les actions des secteurs de la mémoire et du stockage de données continuent de grimper en 2026, dans la continuité d'une année 2025 exceptionnelle, alors que la demande en disques durs s'envole dans la course mondiale à l'expansion des infrastructures liées à l'IA

**En tenant compte des fluctuations de la séance, les gains depuis le début de l'année s'élèvent à152,5% pour WDC,149% pour STX,84% pour MU et361% pour SNDK