Les actions du secteur du cannabis bondissent alors que Trump signale une possible reclassification

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des sociétés de cannabis ont bondi lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré que son administration envisageait de reclasser la marijuana comme une drogue moins dangereuse, ce qui pourrait alléger les sanctions pénales et remodeler la position fédérale de l'industrie.

Les actions de Tilray Brands TLRY.O ont gagné près de 24%, tandis que les actions cotées aux États-Unis de SNDL SNDL.O et de Cronos Group CRON.O étaient en hausse de 15,5% et 13,2%, respectivement.

Les actions cotées à Toronto de Canopy Growth WEED.TO et de Trulieve Cannabis TRUL.CD ont bondi de 30 % et de 27 %, respectivement.

Le FNB AdvisorShares Pure US Cannabis MSOS.P a augmenté de 18,5 %.

Même la simple spéculation d'une reclassification au niveau fédéral peut catalyser des mouvements de grande ampleur dans les actions du cannabis, car le fait de sortir la marijuana de sa classification actuelle dans la liste I pourrait débloquer l'accès bancaire , attirer les investisseurs institutionnels et stimuler les fusions et les acquisitions.

La reclassification permettrait également de supprimer la charge fiscale découlant de la section 280E, qui refuse aux entreprises de cannabis les déductions commerciales habituelles. L'élimination de cet obstacle fiscal pourrait ouvrir la voie à la cotation des entreprises de cannabis sur les marchés boursiers américains, ce qui faciliterait l'accès au marché des capitaux.

En vertu de la loi sur les substances contrôlées, la marijuana est inscrite à l'annexe I, ce qui signifie qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'usage médical reconnu à l'heure actuelle.

L'administration Biden avait demandé au ministère de la santé et des services sociaux de réexaminer le statut de la marijuana, ce qui a conduit l'agence à recommander de la faire passer à l'annexe III, une catégorie de drogues présentant un potentiel de dépendance modéré à faible.

Cet examen est désormais entre les mains de l'Administration de contrôle des drogues, qui déterminera si la reclassification a lieu.