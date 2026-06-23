Les actions du secteur des semi-conducteurs s'effondrent, mais les chasseurs de bonnes affaires limitent l'ampleur de la chute du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions du secteur des puces électroniques reculent alors que la tendance liée à l'IA se retourne contre ses adeptes

* Les craintes liées aux taux d'intérêt et les doutes concernant les dépenses en IA alimentent les ventes

* Le Nasdaq recule de 2,2 %

* L'indice des semi-conducteurs recule de 8 %, Micron chute de 13 %

(Mise à jour à la clôture des marchés) par Shashwat Chauhan

Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs ont reculé mardi par rapport à leurs plus hauts historiques, marquant un revirement pour les investisseurs ayant misé sur les titres liés au développement des infrastructures d’IA qui ont porté le marché au cours de l’année écoulée.

L'indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 2,2 %, entraîné par une baisse de 7,9 % de l'indice des semi-conducteurs .SOX , qui s'était imposé ces derniers mois comme le fer de lance d'une remontée record. Micron Technology

MU.O , l'un des principaux bénéficiaires de la dernière vague du boom de l'IA, a chuté de 13 %.

La vague de ventes dans le secteur technologique a fait chuter le Nasdaq de plus de 5 % par rapport à son plus haut niveau atteint le 2 juin, marquant un recul après une remontée fulgurante de 30 % qui avait débuté au début du mois d’avril. La société la plus valorisée au monde, Nvidia NVDA.O , a perdu 4,1 %, ce qui a fait passer sa capitalisation boursière sous la barre des 5 000 milliards de dollars. Avec Tesla TSLA.O , en baisse de 5,8 %, elle a été l’un des principaux freins à la progression du Nasdaq en dehors du secteur des puces électroniques.

La chute des valeurs du secteur des semi-conducteurs mardi a constitué un revers pour un marché dont la forte reprise depuis les plus bas enregistrés le 30 mars, liés à la guerre en Iran, a surpris même les optimistes les plus invétérés, et a mis en évidence les risques qui s’accumulent dans des indices tels que le SOX, qui, même après ce recul, affiche une hausse de 72 % depuis cette date.

SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, a brièvement vu sa capitalisation boursière passer sous la barre des 2 000 milliards de dollars pour la première fois depuis son introduction en bourse au début du mois, avant de rebondir en territoire positif et de clôturer en hausse de 1 %.

Les fabricants de puces électroniques ont enregistré de lourdes pertes, l’ QCOM.O de Qualcomm reculant de 8 % et celle de Marvell MRVL.O de 9,4 %. Micron publiera ses résultats mercredi après la clôture des marchés.

« Les échanges ont été très concentrés et dictés par les flux, ce qui les rend vulnérables à des changements de sentiment relativement mineurs », a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird.

« Cela ne semble pas étroitement lié aux fondamentaux de l’IA, mais plutôt à la forte concentration et aux importants afflux de capitaux vers le secteur technologique mondial au cours des derniers mois, qui commencent désormais à se résorber. »

Les fabricants de puces mémoire — qui ont affiché les meilleures performances de l’ .SPX du S&P 500 depuis le début de l’année — ont été à la traîne mardi, SanDisk SNDK.O reculant de 14 % et Western Digital WDC.O perdant 8,5%. Les fabricants de puces mémoire sud-coréens ont également enregistré de fortes baisses .

RÉSULTATS MITIGÉS POUR LES GÉANTS DE LA TECH

Les autres poids lourds de la technologie ont affiché des résultats mitigés: Alphabet GOOGL.O a reculé de 1 %, Apple

AAPL.O de 0,9 %, tandis que Microsoft MSFT.O a progressé de 1,8 %. Les valeurs du secteur des logiciels, telles que Workday

WDAY.O et Salesforce CRM.N , ont également progressé; ces actions avaient subi une forte correction en début d’année en raison des craintes liées à l’IA.

Souvent qualifiées d’« hyperscalers », ces entreprises ont investi des milliards pour renforcer leurs infrastructures d’IA, bien qu’il soit encore difficile de démontrer clairement que les produits d’IA peuvent générer des rendements justifiant ces dépenses.

Lauren Hyslop, gestionnaire d’investissement chez Mattioli Woods, a expliqué que cette vague de ventes était due à un contexte de taux d’intérêt plus difficile et à des inquiétudes concernant l’ampleur des capitaux nécessaires pour financer la prochaine phase d’investissement dans l’IA.

L'introduction en bourse record de SpaceX a déclenché une frénésie boursière au cours de sa première semaine en tant que société cotée, mais le titre s'est effondré au cours des dernières séances, effaçant plus de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis mercredi dernier.

« Je serais prudent avant de considérer cela comme une opportunité d’achat de rattrapage. La baisse semble spectaculaire en termes d’ampleur, mais ces fluctuations ne sont pas inhabituelles pour une action dont le flottant est si faible », a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau.

Les actions de la société restent toutefois supérieures de plus de 10 % à leur prix d’introduction en bourse de 135 dollars. SpaceX a également annoncé une émission obligataire en début de semaine.

Les grandes introductions en bourse connaissent souvent des turbulences lors de leurs premiers jours sur le marché public. Une analyse de Reuters portant sur les 50 introductions en bourse les mieux valorisées au cours des cinq dernières années a montré que, dans environ trois quarts des cas, les investisseurs auraient mieux fait d’acheter un fonds indiciel S&P 500 plutôt que d’investir dans une grande introduction en bourse.

Les valeurs technologiques sensibles aux taux d’intérêt ont également souffert des anticipations d’un resserrement de la politique monétaire sous la présidence de Kevin Warsh à la Réserve fédérale américaine, d’autant plus que les dernières données économiques indiquent une économie résiliente.