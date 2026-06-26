Les actions du secteur des semi-conducteurs reculent, la faiblesse générale du secteur technologique venant éclipser les perspectives favorables pour ce secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** Les actions du secteur des semi-conducteurs reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la faiblesse générale du secteur technologique, malgré les signaux encourageants concernant la demande en IA émanant de Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O

** Les investisseurs restent préoccupés par les dépenses des hyperscalers en matière d’IA et se demandent qui en fera les frais

** Qualcomm QCOM.O et Micron MU.O reculent respectivement de 1,3 % et 4,8 %

** Parmi les autres valeurs du secteur des semi-conducteurs, Nvidia NVDA.O recule de 0,8 %, AMD AMD.O de 3,3 % et Broadcom AVGO.O de 1,5 %

** Arm Holdings ARM.O recule de 4 %, Microchip MCHP.O perd 4,8 %, Applied Materials AMAT.O baisse de 2,3 % et Marvell Technology MRVL.O recule de 3,7 %

** L'ETF Roundhill Memory DRAM.Z recule de 4,9 %, l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O perd 3 % et l'ETF VanEck Semiconductor SMH.O recule de 2,3 %