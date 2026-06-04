Les actions du secteur des cryptomonnaies s'effondrent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis près de quatre mois

** Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain chutent avant l'ouverture des marchés

** Le cours du Bitcoin BTC= atteint son plus bas niveau depuis près de quatre mois, perdant près de 25 % en moins d'un mois

** Le Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, recule de 4 % à 62 312,79 dollars, tandis que l'Ether ETH= baisse de 2,6 % à 1 733,07 dollars

** La crypto-bourse Coinbase Global COIN.O recule de 1,4 %

** Mineurs de cryptomonnaies: Riot Platforms Inc RIOT.O recule de 4,2 %, MARA Holdings MARA.O chute de 4,4%, Hut 8 HUT.O glisse de 5,8 % et Bit Digital BTBT.O recule de 2,7 %

** MicroStrategy MSTR.O , l'acheteur de BTC, recule de 2,2 %

** Les fabricants de machines de minage de BTC Ebang International EBON.O et Canaan Inc CAN.O reculent chacun de 1 %

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P recule de 4,6 %

** L'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O recule de 4,5 %

** En tenant compte des fluctuations de jeudi, le BTC affiche une baisse de 28,8 % depuis le début de l'année, tandis que l'ETH recule de 41,8 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))