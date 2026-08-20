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Les actions du secteur des cryptomonnaies progressent alors que Trump exhorte le Congrès à adopter un projet de loi sur les cryptomonnaies
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 11:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain progressent en pré-ouverture après que Trump a appelé mercredi le Congrès à adopter un projet de loi sur les cryptomonnaies

** Le bitcoin BTC= , la plus grande cryptomonnaie au monde, progresse de 4% à 71.843,66 dollars, son plus haut niveau depuis juin ** L'Ether ETH= progresse de 3,3% à 2.292,31 dollars, son plus haut niveau depuis plus de trois mois

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O progresse de 6,9%, tandis que MicroStrategy MSTR.O , adepte du BTC, gagne 9,3%

** Les sociétés minières de cryptomonnaies Riot Platforms

RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , Hut 8 HUT.O et Bit Digital

BTBT.O ont progressé de 4,3% à 7,9%

** Le fabricant de machines de minage de BTC Canaan CAN.O progresse de 22,8%, tandis que l'émetteur de stablecoins Circle

CRCL.N gagne 5,9%

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets

HOOD.O bondit de 4,9% ** Bitmine Immersion Technologies BMNR.A et Sharplink Gaming

SBET.O , liées à l'Ether, bondissent de plus de 8% ** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O progressent de 4,7%, tandis que l'ETF iShares Ethereum Trust ETHA.O s'envole de 8,7% ** Le BTC recule de 18,3% depuis le début de l'année et a perdu plus de 75% par rapport à son plus haut historique atteint en octobre 2025

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COINBASE GLB RG-A
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ETH/USD
2 279,4146 USD CryptoCompare -0,16%
HUT 8
82,0800 USD NASDAQ +1,60%
ISHARES BIT TRST
38,7800 USD NASDAQ +5,96%
MARA HLDGS
9,6500 USD NASDAQ +7,70%
RIOT PLATFORMS
19,3800 USD NASDAQ +2,49%
ROBINHOOD MARKETS
95,7700 USD NASDAQ +4,63%
SHARPLINK
7,0800 USD NASDAQ +12,56%
STRATEGY RG-A
104,2500 USD NASDAQ +12,68%
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