Les actions du secteur de l'informatique quantique bondissent après des informations sur une éventuelle prise de participation américaine

23 octobre -
** Les actions des entreprises américaines d'informatique quantique montent en flèche avant la mise sur le marché
** L'administration Trump est en pourparlers avec plusieurs entreprises d'informatique quantique pour prendre des participations en échange d'un financement fédéral, rapporte le WSJ
** Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat
** Les actions de Ionq IONQ.N et Rigetti RGTI.O augmentent de 15 %, tandis que D-Wave Quantum QBTS.N progresse de 14,5 %
** Quantum Computing QUBT.O bondit de 12,8%
** Plus tôt, Trump a déclaré que les États-Unis prendraient une participation de 10 % dans Intel INTC.O , et a conclu un accord pour que le Pentagone devienne le principal actionnaire de MP Materials MP.N afin d'augmenter la production d'aimants en terres rares
