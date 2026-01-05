 Aller au contenu principal
Les actions du secteur de l'imagerie satellitaire progressent grâce à l'utilisation par les États-Unis de renseignements provenant de l'espace dans le cadre d'une opération récente
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions des sociétés d'imagerie et de données par satellite Blacksky Technologies BKSY.N , Spire Global SPIR.N et Satellogic SATL.O ont augmenté de 3,9 % à 4,1 % avant la mise sur le marché

** Samedi, le général Raisen Caine, président de l'état-major interarmées, a salué la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) pour le rôle qu'elle a joué dans la préparation de l'opération Absolute Resolve

** M. Caine a déclaré que l'U.S. Space Command avait utilisé des satellites pour aider à tracer un chemin sûr et à protéger les équipes pendant la mission

** Les entreprises ont obtenu une série de contrats de grande valeur avec des agences telles que la NGA et Spacecom pour fournir des images avancées, des données de radiofréquence et des analyses basées sur l'IA

