Les actions du secteur de l'IA reculent après que de grands directeurs généraux ont appelé à ralentir le développement de cette technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** Les actions américaines liées à l'IA ont chuté lundi avant l'ouverture de la Bourse, après que les directeurs généraux des principaux laboratoires d'IA ont appelé à freiner le développement de cette technologie en raison de préoccupations liées à la sécurité

** Les entreprises du secteur des semi-conducteurs sont en baisse: Nvidia NVDA.O recule de 2 %, Advanced Micro Devices

AMD.O chute de 4,1 %, Intel INTC.O perd 4,9 % et Marvell Technology MRVL.O s'effondre de 5,5 %

** Micron Technology MU.O et Applied Materials AMAT.O perdent 4,5 %, tandis que Broadcom AVGO.O recule de 3 %

** Les hyperscalers reculent: Meta META.O et Amazon

AMZN.O perdent environ 1 %, tandis qu’Oracle ORCL.N recule de 2,7 %

** Alphabet GOOGL.O recule de 0,8 % tandis que Microsoft

MSFT.O perd 0,6 %

** Les valeurs technologiques mondiales sont en baisse , notamment TSMC 2330.TW , SK Hynix 000660.KS et ASML

ASML.AS

** Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, dans un long essai partagé samedi sur X, a appelé les entreprises spécialisées dans l’IA à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, face aux craintes grandissantes d’une utilisation abusive de l’IA

** Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont tous deux déclaré être d’accord avec M. Amodei