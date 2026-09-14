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Les actions du secteur de l'IA reculent après que de grands directeurs généraux ont appelé à ralentir le développement de cette technologie
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 10:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** Les actions américaines liées à l'IA ont chuté lundi avant l'ouverture de la Bourse, après que les directeurs généraux des principaux laboratoires d'IA ont appelé à freiner le développement de cette technologie en raison de préoccupations liées à la sécurité

** Les entreprises du secteur des semi-conducteurs sont en baisse: Nvidia NVDA.O recule de 2 %, Advanced Micro Devices

AMD.O chute de 4,1 %, Intel INTC.O perd 4,9 % et Marvell Technology MRVL.O s'effondre de 5,5 %

** Micron Technology MU.O et Applied Materials AMAT.O perdent 4,5 %, tandis que Broadcom AVGO.O recule de 3 %

** Les hyperscalers reculent: Meta META.O et Amazon

AMZN.O perdent environ 1 %, tandis qu’Oracle ORCL.N recule de 2,7 %

** Alphabet GOOGL.O recule de 0,8 % tandis que Microsoft

MSFT.O perd 0,6 %

** Les valeurs technologiques mondiales sont en baisse , notamment TSMC 2330.TW , SK Hynix 000660.KS et ASML

ASML.AS

** Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, dans un long essai partagé samedi sur X, a appelé les entreprises spécialisées dans l’IA à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, face aux craintes grandissantes d’une utilisation abusive de l’IA

** Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont tous deux déclaré être d’accord avec M. Amodei

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BROADCOM
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INTEL
102,9400 USD NASDAQ +2,61%
MARVELL TECH
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META PLATFORMS
648,0300 USD NASDAQ +0,57%
MICRON TECHNOLOGY
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MICROSOFT
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NVIDIA
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ORACLE
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TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
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