Les actions du secteur de l'énergie reculent en raison de la baisse du pétrole brut et des craintes de surabondance de l'offre, sur fond d'espoirs de paix en Ukraine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 décembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 0,6 %, suivant la baisse du prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont baissé de 1,7 % à 61,20 $/baril et ceux sur le brut léger américain (WTI)

CLC1 de 1,8 % à 57,27 $/baril

** Les prix du brut baissent , les investisseurs prenant en compte une surabondance de l'offre mondiale imminente et une réduction de la prime de risque de guerre, dans l'espoir d'un accord de paix en Ukraine avant les pourparlers de ce week-end entre le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et le président américain Donald Trump

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N sont en baisse de 0,5 % chacune

** Texas Pacific Land TPL.N , Devon Energy DVN.N , APA Corp APA.O et Diamondback Energy FANG.O déclinent entre 1,2 % et 3,6 %; elles figurent parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O baisse légèrement et son homologue SLB SLB.N recule d'environ 1 %

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N est en baisse de 0,8 %