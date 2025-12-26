 Aller au contenu principal
Les actions du secteur de l'énergie reculent en raison de la baisse du pétrole brut et des craintes de surabondance de l'offre, sur fond d'espoirs de paix en Ukraine
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 décembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 0,6 %, suivant la baisse du prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont baissé de 1,7 % à 61,20 $/baril et ceux sur le brut léger américain (WTI)

CLC1 de 1,8 % à 57,27 $/baril

** Les prix du brut baissent , les investisseurs prenant en compte une surabondance de l'offre mondiale imminente et une réduction de la prime de risque de guerre, dans l'espoir d'un accord de paix en Ukraine avant les pourparlers de ce week-end entre le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et le président américain Donald Trump

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N sont en baisse de 0,5 % chacune

** Texas Pacific Land TPL.N , Devon Energy DVN.N , APA Corp APA.O et Diamondback Energy FANG.O déclinent entre 1,2 % et 3,6 %; elles figurent parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O baisse légèrement et son homologue SLB SLB.N recule d'environ 1 %

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N est en baisse de 0,8 %

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
24,0150 USD NASDAQ -1,42%
BAKER HUGHES RG-A
45,0250 USD NASDAQ -0,61%
CHEVRON
149,811 USD NYSE -0,53%
DEVON ENERGY
35,515 USD NYSE -1,88%
DIAMONDBACK ENG
145,0800 USD NASDAQ -1,25%
EXXON MOBIL
118,600 USD NYSE -0,61%
Gaz naturel
4,24 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
164,220 USD NYSE -0,88%
Pétrole Brent
62,28 USD Ice Europ -0,27%
Pétrole WTI
58,50 USD Ice Europ +0,09%
SLB
37,586 USD NYSE -1,04%
TX PAC LAND
284,790 USD NYSE -3,85%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

